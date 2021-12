Sénégal: 3eme édition du " Gingembre littéraire " - L'harmonie religieuse, bouclier contre l'extrémisme au Sénégal

Dans ce contexte d'extrémisme religieux, de refus de l'autre et de replis identitaire, le mot " tolérance " a tout son sens. Cependant, pour l'ancien ministre des Affaires étrangères, Cheikh Tidiane Gadio, le Sénégal a dépassé cette étape.

THIES - " Le Sénégal a atteint l'harmonie religieuse. Il a dépassé la tolérance. Mais cet acquis doit être surveillé ". Ces mots sont du Dr Cheikh Tidiane Gadio, ancien ministre des Affaires étrangères. Il prenait part, vendredi dernier, à Thiès, au lancement de la 3ème édition du " Gingembre Littéraire " dont le thème central était le " Vivre Ensemble ". D'éminentes personnalités religieuses, universitaires et politiques ont débattu autour du sous-thème : " Dialogues des cultures et des religions ". Selon Cheikh Tidiane Gadio, directeur de l'Institut panafricain de stratégies, les Africains ne doivent pas prêcher la division. Ils doivent s'unir comme un seul homme pour faire face au terrorisme.

" L'exclusion des femmes et des jeunes, une frange importante de la société africaine, facilite le travail à ceux qui les appâtent ", a mentionné l'ancien ministre d'Etat. A son avis, l'avancée du terrorisme presque partout en Afrique prouve que le continent a échoué sur la prévention. Il a plaidé la mise en place d'une armée africaine. Abdou Fall, ancien ministre de la Santé, avait auparavant souligné que l'Afrique voire le monde souffre aujourd'hui de cinq crises : une crise des inégalités, une crise de la démocratie représentative, une crise des civilisations, une crise du multilatéralisme et une crise de la pensée politique. Pour le Pr Ramatoulaye Diagne Mbengue, recteur de l'Université de Thiès, l'humanité est aujourd'hui souvent confrontée à la violence, au refus de l'autre, à la discrimination, au racisme. " Et pour combattre ces fléaux, il faut avoir des espaces de dialogue comme celui-ci qui permettent de penser et de réfléchir ensemble sur ces questions pour voir les stratégies à envisager pour promouvoir le vivre ensemble ", a-t-elle estimé.

L'initiateur de ces cycles de conférences, El hadj Gorgui Wade Ndoye, a précisé qu'à travers le " Gingembre Littéraire ", il veut offrir un espace de dialogue transparent pour que les intellectuels sénégalais puissent transmettre leur savoir et discuter de questions qui concernent la vie de la nation. " On a constaté ces derniers temps qu'il y a beaucoup de débats qui ne devraient pas avoir lieu ", a souligné le correspondant du quotidien national Le Soleil à Genève. Selon M. Ndoye, la mondialisation a des côtés très positifs, mais en même temps, il a détruit beaucoup de valeurs. " On voit aujourd'hui beaucoup d'actes de terrorisme attribués par certains aux religions, notamment aux musulmans. C'est naturellement faux. Mais est ce que nous, si je me mets du côté des musulmans, nous devons nous contenter de dire simplement que les autres ne nous aiment pas ? ", s'est-il interrogé avant de répondre par la négation. Pour El hadji Gorgui Wade Ndoye les musulmans doivent se faire connaitre davantage à travers leurs livres et leurs comportements.