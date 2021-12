Burkina Faso: 8e congrès du CDP - Suspendu sur décision de justice

Les responsables du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) ont tenu un point de presse dans la matinée du lundi 6 décembre 2021 au siège dudit parti à Ouagadougou. Objectif : donner les raisons de la suspension de leur 8e congrès ordinaire, qui devait se tenir les 4 et 5 décembre 2021. Il ressort de leurs explications que la justice a été saisie par quelques membres du parti et que le Bureau politique national (BPN) n'a fait que s'en remettre à la décision de la justice.

Prévu les 4 et 5 décembre derniers, le 8e congrès ordinaire du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) sous la présidence d'Eddie Komboïgo n'a finalement pu se tenir. Les raisons invoquées par les conférenciers sont que, dans un premier temps, le président d'honneur et fondateur du parti (Blaise Compaoré), dans une lettre, a demandé le report du congrès ordinaire. Motifs : la situation nationale caractérisée par des attaques terroristes, et par solidarité pour les familles des victimes endeuillées.

Dans un second temps, dans la même missive, Blaise Compaoré a demandé que la direction du parti prenne attache avec le ministère en charge des libertés publiques pour examiner la question des délais de légalité accordés au parti en fonction des textes fondamentaux pour tenir obligatoirement un congrès avant la fin de l'année en cours. En outre, les orateurs du jour ont déclaré que c'est après échanges que le Bureau exécutif national a pris la résolution de soumettre la question le 3 décembre dernier au Bureau politique national, l'instance qui a convoqué le 8e congrès, et le Bureau devrait en même temps examiner les documents des travaux du congrès.

En outre, dans une correspondance adressée au président du CDP, la Commission nationale de contrôle et de vérification du parti a estimé que la situation au sein de cette formation politique était si préoccupante qu'elle a décidé de s'autosaisir de la question relative à la tenue du congrès. Conformément à la requête du président d'honneur (Blaise Compaoré), la Commission a demandé à la direction du parti le report dudit congrès à une date ultérieure.

Mais les choses vont aller à la vitesse grand V car le matin du 3 décembre, les premiers responsables ont reçu l'information que le parti a été assigné en justice par certains de ses militants, dont quelques vice-présidents, le secrétaire général et celui chargé des élus locaux, lesquels demandent l'annulation du congrès qui était programmé pour les 4 et 5 décembre 2021. A noter que les signataires de l'assignation ont estimé que la direction du parti devait arrêter, dès réception de la lettre du président d'honneur, toute activité entrant dans le cadre de la préparation du congrès

A écouter l'orateur principal du point de presse, Achille Tapsoba, 1er vice-président du parti et président du comité d'organisation du congrès, c'est ainsi que la direction a indiqué au Bureau politique national la nécessité de s'en remettre à la décision de justice. Et d'ajouter qu'en tant que parti républicain et démocratique, il était important pour eux de mettre en œuvre la décision de la justice.