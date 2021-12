Cote d'Ivoire: Emploi des jeunes - Près de 300 000 jeunes insérés entre septembre 2019 et décembre 2020, en Côte d'Ivoire

Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, a annoncé, le jeudi 2 décembre 2021 dans ses bureaux à Abidjan-Plateau, que ce sont près de 300 000 jeunes, dont 121 000 provenant des actions menées par son département, qui ont eu des opportunités d'insertion en Côte d'Ivoire, entre septembre 2019 et décembre 2020.

Il s'exprimait lors du premier numéro du "GOUV'TALK", une tribune d'échanges, en direct sur la page Facebook officielle du Gouvernement, qui vise à renforcer la communication de proximité entre les citoyens de Côte d'Ivoire et de la diaspora avec le Gouvernement et offrir une lucarne d'expression libre et interactive.

" Quand je prends le PS Gouv, pour la période de septembre 2019 à décembre 2020, ce sont 121 000 jeunes qui ont été traités sur l'ensemble du territoire national pour près de 59 milliards de FCFA. Ces 121 000 jeunes sont des jeunes provenant des actions menées par mon ministère. A côté de ces actions, nous avons aussi avec la politique menée par le gouvernement, des emplois formels qui ont été créés par le secteur privé ivoirien et l'administration ivoirienne. Sur la même période, c'est près 300 000 jeunes qui ont eu une opportunités d'insertion en Côte d'Ivoire ", a déclaré Mamadou Touré.

A propos du Service civique, le ministre a indiqué que sur les trois dernières années, ce sont 1 500 jeunes en Côte d'Ivoire qui sont passés par les centres de Service civique. Ajoutant " qu'à partir de 2022 jusqu'en 2025, ce sont 60 000 jeunes qui seront traités. Pour ce faire, nous auront 14 centres de service civique avec une capacité d'accueil de 14 000 jeunes ".

Pour prouver la véracité des chiffres annoncés par son département, le ministre a souligné avoir demandé à ses services de publier systématiquement sur le site de l'Agence Emploi jeune (AEJ) la liste de tous les jeunes bénéficiaires du programme.

En réponse aux nombreuses préoccupations émises par les internautes, Mamadou Touré a invité la jeunesse ivoirienne à compter sur le gouvernement qui continuera de mettre tout en œuvre pour lui obtenir le maximum d'opportunités.

Parlant de l'activité des jeunes sur les réseaux sociaux, le ministre a encouragé la jeunesse ivoirienne à s'y rendre également pour la recherche d'emplois et d'opportunités. " Vous êtes tous sur les réseaux sociaux. N'y allez pas seulement pour faire de la politique, des clashs ou du buzz. On y trouve aussi les informations sur l'insertion professionnelle et sur les opportunités. Prenez un peu de votre temps sur les réseaux sociaux pour aller les chercher ", a-t-il dit.

Il a annoncé de bonnes perspectives pour 2022, avec la contribution des différents partenaires de la Côte d'Ivoire, entre autres la Banque mondiale, la BAD et l'AFD.