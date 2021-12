Sénégal: Secteur informel - Lancement d'un projet de renforcement de la résilience socio-économique des femmes

Le Ministère du Commerce et des Pme organise, en partenariat le Programme des Nations Unies pour le développement (Pnud), un atelier de lancement du projet " Projet de renforcement de la résilience socio-économique des femmes actrices du secteur informel dans les régions de Dakar, Thiès, Fatick et Kaolack ".

La cérémonie d'ouverture de l'atelier est prévue ce mardi 7 décembre 2021 à Dakar. Selon un communiqué de presse, l'objectif général de l'atelier est de partager avec les acteurs et les parties prenantes, des informations sur le projet et les modalités de sa mise en œuvre.

Le projet vise à soutenir l'élaboration et la démonstration de stratégies novatrices pour répondre à la crise du Covid-19 tout en contribuant à l'élargissement de la protection sociale à ces groupes vulnérables dans 06 communes et 4 régions (Dakar, Thiès, Fatick, Kaolack).

L'atteinte de cet objectif, précise-t-on, passera par le renforcement de l'accès à l'information des femmes du secteur informel à travers la mise en place d'un bureau d'information et d'orientation des promoteurs informels au niveau des collectivités territoriales.

Il s'agira plus spécifiquement d'améliorer l'accès aux services financiers et non financiers pour la promotion d'emplois durables et décents pour les femmes et les jeunes femmes du secteur informel ; de renforcer l'accès des Unités de production informelle (Upi) et de leurs membres au système de Couverture maladie universelle (Cmu), d'appuyer l'opérationnalisation du Régime simplifié de sécurité sociale des petits contribuables (Rspc) adopté par le Gouvernement comme un programme phare du Pse.