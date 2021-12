Cote d'Ivoire: Abidjan/ 2ème forum continental de Gmes et Afrique - Des experts échangent sur l'importance des données satellitaires

Le 2ème Forum continental (Gmes et Afrique) se tient du 06 au 10 décembre 2021 à l'hôtel Ivoire Sofitel en Côte d'Ivoire sous le thème : " L'Observation de la Terre : favoriser la durabilité environnementale et la croissance socio-économique en Afrique ". Pour cette activité, il est question pour les experts d'échanger sur les données satellites qui permettront au monde particulièrement à l'Afrique de réduire les catastrophes naturelles dans tous les domaines d'activités (la ressource en eau, la santé, l'agriculture et l'énergie...) Concrètement, il s'agit de discuter sur la planification stratégique durable du développement à partir des données satellitaires afin d'améliorer les conditions de vie.

À l'ouverture dudit forum, le ministre de l'environnement et du développement durable, Jean-Luc Assi, a indiqué qu'aucune planification stratégique durable du développement ne peut se faire sans données satellitaires. Selon lui, ce forum est une opportunité pour l'Afrique de tirer pleinement profit de l'utilisation des satellites pour la mise en œuvre et le contrôle de ses politiques publiques dans les secteurs de plus en plus vulnérables. " L'exploitation optimale des informations recueillies par des satellites contribuera fortement à la gestion des ressources, l'aménagement du territoire ou encore la lutte contre le changement climatique ", a-t-il ajouté.

Le commissaire du Département Éducation, Science, Technologie et Innovation de la Commission de l'Union Africaine, Pr Sarah Anyang Agbor a pour sa part déclaré que ce forum permettra à l'Afrique d'accroître les rendements et développer ses économies. Pour le Représentant, pays de l'Union Européen en Côte d'Ivoire, Jobst von Kirchmann ce forum panafricain est crucial pour créer un espace d'échange. Il permettra de faire des prévisions sur les catastrophes naturelles, les inondations, l'érosion, le développement urbain, la sécurité alimentaire gestion des ressources naturelles, la gestion de l'eau, la pêche, la déforestation... Des choses qui doivent être regardées de manière globale à partir de l'espace.

Quant au ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique de Côte d'Ivoire, Adama Diawara, il a fait savoir que ce 2nd forum, est une contribution à la Stratégie Africaine des Sciences, Technologies et Innovations (Stisa 2024) dans laquelle la Côte d'Ivoire s'est engagée. Toutefois, " l'expertise existe en Afrique, mais, vu les problèmes d'accès, les recherches et les applications pour valoriser l'information spatiale restent encore faibles, et l'intégration de l'information satellite dans les processus de décision opérationnelle ou dans la planification reste encore marginale", a-t-il reconnu.

Rappelons que ce forum, qui est à l'initiative de l'Union Africaine (UA) et de l'Union Européenne (UE) a pour objectif de discuter des réalisations et des enseignements tirés de la première phase de GMES et Afrique, et de la démarche à adopter pour la deuxième phase de GMES et Afrique ; fournir un moyen pour les différents partenaires, en particulier les universités, les Ong, le secteur public, le secteur privé et les utilisateurs finaux de contribuer à l'utilisation de l'observation de la Terre ( Nouvelles technologies et innovantes de l'Observation de la Terre) pour un environnement durable et un développement socio-économique de l'Afrique et s'appuyer sur les succès du programme dans le domaine de l'observation de la Terre, recenser les partenariats potentiels et faire participer les parties prenantes pour assurer une appropriation forte et durable, et établir des liens avec les initiatives pertinentes, existantes.

Notons que l'ouverture dudit forum à Abidjan servi de cadre pour la distinction du Dr Tidiane Ouattara, Coordonnateur du programme Gmes et Afrique.