Afrique: 100 Africains les plus influents - Les créatifs et artistes dominent le classement de New African Magazine

L'année 2021 a été marquée par les les interdictions de circulation imposés par le Covid-19, ce qui n'a pas empêché le génie créatif et inventif des Africains de s'épanouir dans toute sa splendeur. Selon un communiqué de presse, les créateurs et artistes africains dominent le très attendu numéro de fin d'année de New African Magazine (décembre / janvier 2022), qui nomme les 100 Africains les plus influents de notre époque.

"La liste des Top 100 est considérée comme la reconnaissance ultime des champions africains de l'année. L'équipe éditoriale passe au crible des centaines de remarquables personnalités pour arriver au décompte final des Top 100 ", lit-on dans le document.

La liste de cette année, précise-t-on, reflète l'évolution des priorités en matière de performance, d'excellence, d'impact et d'influence en Afrique. Par exemple, dans la catégorie Leaders, seuls quatre chefs d'État figurent sur la liste ; les autres sont des dirigeants des grandes entreprises panafricaines qui assurent le développement du continent et luttent contre la pandémie.

Les artistes, les acteurs, les musiciens, les cinéastes et les romanciers ont fourni la nourriture dont nos esprits et nos âmes avaient besoin durant le confinement pour rendre la vie plus agréable pendant la pandémie.

La liste de cette année comprend le lauréat du prix Nobel, le lauréat du Booker Prize, le lauréat du prix Goncourt, le prix littéraire le plus convoité de France et de nombreux lauréats du cinéma, de la télévision et de la musique.

Selon la même source, sans surprise, la section Créatifs compte le plus grand nombre d'entrées avec 21 personnalités. Comme le révèle chaque biographie, ces artistes se sont fait connaître par leur remarquable travail et par leur génie, ouvrant de vastes nouveaux marchés à travers le monde pour leur production. Aujourd'hui, les Africains sont mondialement reconnus pour leur talent artistique.

Les acteurs du changement et leaders d'opinion suivent de près avec 18 et 17 entrées respectivement. Les militants, les pionniers et les défenseurs des problèmes vitaux tels que le changement climatique ou la protection de la faune exercent une forte influence au niveau international. Les journalistes, les commentateurs et les universitaires utilisent les réseaux mondiaux pour briser les stéréotypes, les préjugés et l'ignorance sur l'Afrique, réécrire son histoire et souligner son statut et son nouveau poids dans le monde.

La saison sportive de cette année a connu son lot de perturbations à cause de la pandémie, mais les Jeux olympiques de Tokyo, retardés ont eu finalement lieu. Une fois de plus, les athlètes africains ont non seulement dominé dans leurs propres sphères d'excellence, mais ont innové, par exemple en natation et en tennis.

L'hommage le plus poignant de cette année est celui rendu à Virgil Abloh - qui a influencé le monde du luxe, la mode et le design international - qui nous a quittés à l'âge de 41 ans seulement, quelques jours avant la parution de ce magazine.

Pays le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria fournit le plus grand nombre d'entrées sur les 24 pays qui figurent sur la liste. La répartition entre hommes et femmes est très équilibrée.