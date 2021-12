Cote d'Ivoire: 7 décembre 1993 - 7 décembre 2021 - Il y a 28 ans, le Bélier de Yamoussoukro nous quittait

Le 7 décembre 1993, le premier Président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, s'est éteint.

Aujourd'hui, de nombreux Ivoiriens se souviendront de Félix Houphouët-Boigny, le premier Président de la République. Le 7 décembre 1993, celui qui a façonné la Côte d'Ivoire, s'endormait dans l'espérance de la résurrection. Ce jour-là, le pays perdait une partie d'elle-même.

On a encore en mémoire la douloureuse déclaration d'Alassane Ouattara, son seul et unique Premier ministre : "Ivoiriens mes frères, Ivoiriennes mes sœurs. La Côte d'Ivoire est orpheline. L'homme qui a incarné notre peuple depuis près d'un demi-siècle, le père de la nation, le Président Félix Houphouët-Boigny, s'est éteint ce mardi 7 décembre 1993 à 6 h 35 min, à Yamoussoukro, sa terre natale. En ces heures terribles pour notre pays, nous nous inclinons devant l'immense douleur de la famille et nous pleurons tous avec elle l'illustre disparu. Les modalités relatives aux funérailles qui permettront au peuple ivoirien et à tous les amis de notre pays de rendre un dernier hommage à l'apôtre de la paix, bâtisseur de la nation ivoirienne, seront précisées ultérieurement".

Félix Houphouët-Boigny, ce sont, certes, les grands bâtiments de la ville d'Abidjan, les constructions à l'intérieur du pays avec pour vitrine Yamoussoukro, mais surtout l'homme au centre de tout. On se souvient de l'aventure 46.

L'histoire nous apprend qu'en août 1946, Félix Houphouët-Boigny, alors député Pdci-Rda de la colonie de Côte d'Ivoire, décide d'envoyer de jeunes Ivoiriens en France pour poursuivre leurs études secondaires. La raison : il n'y a pas d'établissements à cet effet dans la colonie. Les directeurs des établissements d'enseignement furent invités à sélectionner des candidats dans toutes les régions, notamment parmi les élèves du primaire et du secondaire (écoles primaires supérieures de Bingerville, de Bouaké, de Bobo Dioulasso et de Ouagadougou), mais aussi dans des écoles professionnelles en Côte d'Ivoire. Les élèves sélectionnés (148 enfants dont 13 filles) sont rassemblés à Abidjan et partent en septembre 1946.

Lorsqu'il deviendra Président de la République en 1960, il investira énormément dans l'éducation. La résilience de la Côte d'Ivoire tient aussi de cela. Félix Houphouët-Boigny, c'était aussi la culture de la paix. Il s'est évertué à créer les conditions de la paix. Il le disait souvent, c'est le préalable à tout développement. Et on a pu s'en rendre compte, lorsque l'hymen de la paix a été rompu, la Côte d'Ivoire a vu son développement s'arrêter net.

Le pays est reparti de bon pied grâce à l'action du Président Alassane Ouattara, véritable héritier du père de la nation. Il a su, comme son mentor, "son père", créer les conditions de la paix et remettre à flot le navire Ivoire. Félix Houphouët-Boigny peut donc reposer en paix. La relève est assurée.