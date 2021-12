Afrique du Nord: Coupe arabe des nations - Algérie - Egypte pour le leadership, le programme de ce mardi

La dernière journée de la phase de poule de la Coupe arabe des nations de la FIFA se dispute ce mardi. Après les groupes A et B lundi, c'est au tour des groupes C et D de livrer leurs verdicts.

Déjà qualifié, le Maroc veut terminer à la première place. Pour cela, il faudrait éviter la défaite face à l'Arabie saoudite. L'autre enjeu de la journée, c'est le second qualifié du groupe à déterminer. Pour passer, la Jordanie doit gagner contre la Palestine, ou faire match nul et espérer que l'Arabie saoudite ne batte pas le Maroc.

La Palestine peut se qualifier si elle bat la Jordanie et si l'Arabie saoudite ne bat pas le Maroc, ou si elle bat la Jordanie et si l'Arabie saoudite l'emporte face au Maroc. L'Arabie saoudite se qualifiera si elle bat le Maroc et si la Jordanie perd ou fait match nul contre la Palestine.

Dans le groupe D, l'Algérie et l'Égypte sont déjà qualifiées et leur confrontation aura pour enjeu la première position du groupe. L'équipe victorieuse terminera en tête du groupe.

Programme de ce Mardi 7 Décembre (heures GMT)

Groupe C

Jordanie-Palestine (Ras Abu Aboud Stadium, 15h00)

Maroc-Arabie Saoudite (Al Thumama Stadium, 15h00)

Groupe D

Liban-Soudan (Education City Stadium, 19h00)

Algérie-Egypte (Al Janoub Stadium, 19h00)