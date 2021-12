Algérie: Cinéma - Djeffel Abderraouf, de la passion à l'aventure hollywoodienne

Tlemcen — Passionné dès son jeune âge par la musique des jeux vidéo et des films, le jeune compositeur Djeffel Abderraouf est toujours bercé par le rêve de placer davantage de ses compositions musicales dans des bandes annonces de films ou de séries.

Au bout de sept années de création musicale pour les bandes annonces des films, des séries et des jeux vidéo, le jeune artiste qui participe aux journées du cinéma amateur de Tlemcen a, à son compte, plus de soixante compositions utilisées dans de grandes œuvres cinématographiques hollywoodiennes dont le dernier film "Dune".

Plus connu sous le nom artistique de "Raouf Rectobiaisi", le virtuose Tlemcénien , âgé de 31 ans, diplômé en traduction, voue un grand amour pour la musique.

Poursuivant son rêve de compositeur de cinéma, Abderraouf s'attaqua à la composition pour les bandes annonces, un créneau non exploité en Algérie.

Il commença ainsi, dès l'année 2013, à créer des compositions qu'il envoyait à des firmes américaines spécialisées dans le domaine, caressant le rêve qu'une de ses œuvres sera un jour retenue.

A sa grande surprise, il fut contacté par une de ces grandes firmes hollywoodiennes en fin 2014 pour lui notifier que son travail est de qualité et que l'une de ses compositions sera utilisée, a-t-il évoqué.

Depuis, son parcours artistique s'affirma de plus belle puisqu'il réussit à ce jour à placer plus d'une soixantaine de compositions musicales dans des bandes annonces de films célèbres tels que "Dune" et "Terminator" et bien d'autres productions cinématographiques et de jeux vidéo.

Tout modeste, cet artiste autodidacte garde la tête froide, estimant qu'il est encore au début de sa carrière et souhaite mettre ses compétences et son talent au service du cinéma algérien.

"Des jeunes algériens ont prouvé la qualité de leur talent et de leurs compétences dans divers domaines pourvu qu'on les soutienne à exploiter tout ce potentiel dans les productions algériennes", a-t-il souligné.

Abderraouf Djeffel dont la notoriété n'est plus à prouver dans le monde de la production cinématographique reste conscient des efforts à consentir pour évoluer et avancer dans son domaine artistique, tout en espérant avoir les moyens nécessaires, notamment logistiques et pouvoir mettre son immense talent au service du cinéma algérien, arabe et mondial.

A la 7e édition des journées du cinéma amateur de Tlemcen ouverte dimanche, le jeune artiste Djeffel participe pour animer une communication abordant la musique de cinéma.