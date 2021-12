Algérie: Ghardaïa - Une production de 7.450 qx d'arachide "Bio" engrangée

Ghardaia — Une production de 7.450 quintaux d'arachide "bio" a été engrangée dans la wilaya de Ghardaïa au terme de la campagne arachidière 2021, a indiqué lundi la Direction locale des services agricoles (DSA).

La campagne a ciblé 400 hectares (ha) répartis sur les terres sablonneuses irriguées dans les localités de Seb-Seb (324 ha), Mansoura (55 ha), Hassi-Lefhal (14 ha), Daya Ben-Dahoua (5 ha) et El-Menea (2 ha), marquées par un ensoleillement et des conditions favorables pour le développement de la culture d'arachide, a précisé à l'APS l'ingénieur en chef chargé des statistiques à la DSA, Khaled Djebrit.

Et d'ajouter que cette plante légumineuse originaire d'Amérique, qui donne des grains oléagineux, occupe une place importante dans l'alimentation et la production d'huile, mais son rendement dans la région de Ghardaïa reste encore faible (18 Qx/ha), comparativement au rendement dans d'autres pays africains (plus de 40 Qx/ha).

Son introduction dans la région remonte aux années 30 du siècle dernier et a été introduite par un agriculteur dans la région de Seb-Seb en réalisant un semis d'un kilogramme d'arachide d'une variété égyptienne, avant d'être cultivée et répandue dans les autres localités de la wilaya, a-t-il précisé.

De nombreux cultivateurs locaux accordent un grand intérêt à l'intensification de l'arachide qui constitue une culture "très lucrative", selon M. Djebrit qui signale que la sécheresse et la baisse du niveau piézométrique de la nappe phréatique qu'a connu la région de Ghardaïa ces deux dernières années ont dissuadé les agriculteurs de cultiver l'arachide.

Plante atypique des zones chaudes et humide, l'arachide a investi le sud de la wilaya de Ghardaïa où des travaux de semis sont réalisés manuellement par une centaine d'agriculteurs qui sont confrontés à de nombreux problèmes, en particulier leur ignorance de l'itinéraire technique de cette culture, le manque d'eau d'irrigation et les nombreux ravageurs de ce type de culture, notamment les moineaux, les rongeurs et autres.

Un produit très prisé par les visiteurs de Ghardaïa

De tous les produits qui s'offrent aux touristes et autres visiteurs de l'incontournable souk de Ghardaïa, les cacahuètes de la région de Seb-Seb retiennent l'attention par leur qualité gustative et ont gagné une notoriété qui a dépassé les frontières de la région de Ghardaïa.

Les premières récoltes d'arachide ont fini d'envahir les étals du souk de Ghardaïa avec un prix oscillant entre 450 et 550 DA/kg, selon la taille de la gousse.

Le produit est très prisé par les visiteurs et vacanciers de passage à Ghardaïa, a fait savoir ami Bachir vendeur, précisant que les visiteurs qui se promènent dans le souk ont souvent des sachets de cacahuètes de Seb-Seb à la main.

Les services de la DSA, en collaboration avec la Chambre agricole locale, ont entamé une campagne de sensibilisation visant à regrouper les cultivateurs d'arachide en une association ou groupement, en vue de les former et les orienter pour l'acquisition de moyens et semences de qualité afin d'intensifier cette culture dans la région et attirer des investisseurs pour une industrie agroalimentaire créatrice d'emplois.

De nombreux spécialistes du développement rural estiment que l'intensification de cette culture "stratégique", soutenue d'une formation technique des agriculteurs, peut générer un développement durable pour ces contrées enclavées en créant des unités de conditionnement de Cacahuètes ainsi que des huileries ou savonneries, sans oublier la fabrication de beurre d'arachide.

De la famille des légumineuses ou Fabacée, l'arachide "Arachis hypogaea", est très nutritif. Ses graines (cacahuète) renferment de 40 à 50% d'huile et de 20 à 30% de protéines, et constituent une source considérable de vitamine B.