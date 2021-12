Algérie: Présentation de chauffe-eau-solaires locaux mardi à Bousmail

Alger — Une cérémonie de présentation des chauffe-eau-solaires fabriqués par des opérateurs nationaux et de lancement des tests de performance se tiendra mardi à l'unité de développement des équipements solaires à Bousmail (Tipaza), a indiqué lundi un communiqué du ministère de la Transition énergétique et des Energies renouvelables.

Cette cérémonie est organisée en collaboration avec l'Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie "APRUE" et le Centre de développement des énergies renouvelable "CDER".

Elle s'inscrit dans le cadre de l'opération d'industrialisation du chauffe-eau -solaire lancée conjointement par le ministère de la Transition énergétique et des énergies renouvelables et le ministère de l'industrie le 11 mai dernier et à laquelle sept industriels ont répondu favorablement, ajoute le communiqué.

Lire aussi: Energies renouvelables: 11 sites retenus pour la réalisation du projet de production de 1.000 MW solaires

Cette opération, poursuit le communiqué, a été couronnée par la fabrication de cinq prototypes de chauffe-eau-solaire avec une intégration nationale dépassant les 80% et pour pouvoir engager la seconde étape du projet qui consiste la fabrication en série des chauffe-eau-solaires.

Les ministres de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, de l'Industrie et de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique prendront part à cette cérémonie qui verra également la participation de l'ensemble des parties prenantes, conclut le communiqué.