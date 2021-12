Algérie: Nécessaire organisation des industriels publics et privés en clusters

Alger — La conférence nationale sur la relance industrielle dont les travaux ont pris fin lundi, a été couronnée par une série de recommandations dont l'impérative organisation des industriels publics et privés en clusters.

Représentant les participants au premier workshop ayant pour thème "soutien des entreprises et promotion de la production nationale et des exportations", le responsable d'atelier, Bachir Kechroud, Directeur général (DG) au ministère de l'Industrie a appelé les industriels publics et privés à s'organiser en clusters qu'il faudra cerner par un cadre juridique et doter d'un système fiscal approprié afin de réduire les coûts et venir à bout de la chaîne des valeurs.

Les participants ont insisté sur l'impératif développement des infrastructures de qualité qu'il faudra renforcer par un financement public répondant aux exigences d'accès aux marchés étrangers, en comblant le déficit enregistré au niveau des labos de qualité.

Il a été recommandé, par ailleurs, de revoir le système fiscal appliqué à certains produits de large consommation et dont l'importation revient cher au Trésor public, en orientant l'investissement industriel vers leur production.

Figure parmi les recommandations la nécessité de coordonner l'action entre les différents ministères et opérateurs industriels (groupes publics et entrepreneurs) afin de contribuer aux points de négociation avec l'UE, dans le volet commercial, notamment dans les segments affectés depuis l'entrée en vigueur de la convention de partenariat.

Il s'agit également de mettre en place les mécanismes pour encadrer l'économie parallèle qui impacte considérablement les équilibres généraux de l'économie, promouvoir l'intégration industrielle nationale avec l'optimisation des mesures de soutien et la levée des obstacles de l'intégration nationale et revoir les textes réglementaires d'industrie automobile à travers la séparation des véhicules utilitaires des autres types de véhicules.

Exploiter tous les fonciers et usines à l'arrêt en raison des décisions de justice, sensibiliser les banques à faciliter les opérations de financement d'investissement productif, accorder un intérêt au secteur industriel privé et étranger, s'ouvrir à l'économie extérieure en permettant aux sociétés nationales publiques et privées d'acquérir des sociétés étrangères ou d'y contribuer, sont aussi les recommandations issues de cet atelier.

Les participants ont proposé également de s'orienter vers la création d'une industrie d'exportation et de s'écarter de l'idée d'exporter le surplus de la production nationale uniquement, étant donné que l'exportation s'appuie sur une relation à long terme entre l'exportateur et l'importateur sans être affecté par le niveau de la consommation nationale, tout en appelant les opérateurs économiques à tirer profit des facilitations douanières décidées dans le cadre de la promotion des exportations.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune avait présidé, samedi dernier, l'ouverture des travaux de cette conférence, visant à établir une vision stratégique du secteur industriel et à mobiliser les acteurs autour des objectifs de la relance économique.

Les travaux de cette conférence organisée par le ministère de l'Industrie, se sont déroulés au Palais des nations (pour ce qui est de l'ouverture et des allocutions) et au Centre international des conférences (pour ce qui est des ateliers et des débats), du 4 au 6 décembre, sous le thème "Ensemble pour relever le défi".

La clôture des travaux s'est déroulée sous la supervision du Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, en présence de plusieurs ministres dont le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar.