Algérie: Mobiliser tous les organismes de l'Etat pour accompagner les opérateurs-exportateurs

Blida — Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamal Rezig, a affirmé lundi à Blida la disponibilité de son département ministériel (à l'échelle centrale et locale) et de tous les organismes de l'Etat à accompagner les opérateurs économiques-exportateurs et à les aider à surmonter toutes les entraves qu'ils peuvent rencontrer.

"L'Etat est prêt à accompagner et à assister tous les opérateurs économiques souhaitant exporter, par la mise à leur disposition tous les organismes relevant du ministère (au niveau central et local)", a assuré le ministre en marge de l'ouverture du salon régional de la production et de l'exportation, organisé au complexe Mustapha Tchaker.

M. Rezig a également appelé les opérateurs économiques à se rapprocher des services concernés, à l'instar des directions locales du commerce ou des chambres de wilaya, de même que des organismes centraux, "pour exposer leurs préoccupations et les entraves auxquelles ils sont confrontées en vue d'œuvrer à leur aplanissement et leur évitement, à l'avenir, afin d'assurer la pérennité de la sécurité économique".

Kamel Rezig a également appelé les directeurs locaux et régionaux à organiser mensuellement ou bimensuellement ce type de rencontres économiques, vu, a-t-il dit, leur "important rôle", en offrant des opportunités aux opérateurs de lier des relations entre eux, mais aussi, de faire connaître le produit local et encourager sa consommation auprès du citoyen qui est un élément important dans l'équation de promotion et d'encouragement des exportations hors hydrocarbures.

En effectuant une tournée de différents stands de ce salon régional, le ministre a appelé les participants à s'intéresser à l'exportation et à l'ouverture, dans une première étape, de nouveaux marchés dans les pays voisins, à l'instar de la Mauritanie, le Mali et le Niger notamment, avec un accompagnement de l'Etat.

Des opérateurs économiques des wilayas de Blida, Médéa, Bouira, Tizi-Ouzou, Djelfa et Aïn Defla prennent part à ce salon régional, aux côtés de différents dispositifs de soutien à l'emploi et de banques, dans le but de faire la promotion des avantages et facilités mis en place par l'Etat pour le financement et l'accompagnement des jeunes souhaitant créer leurs propres entreprises.

Cet événement économique qui s'inscrit dans le cadre de la politique nationale de promotion des exportations est organisé par la direction régionale du commerce et de la promotion des exportations, en coordination avec la Confédération algérienne du patronat, le Centre arabo-africain pour l'investissement et le développement, le Club des entrepreneurs et industriels de la Mitidja (CEIMI) et les chambres de commerce et d'industrie des wilayas participantes.