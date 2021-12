Congo-Kinshasa: Affaire congrès/Udps/Tshisekedi - Le Collectif des cadres et membres haussent le ton !

"A la lumière de ces antivaleurs constatées au sein de l'UDPS/Tshisekedi, le Collectif recommande que la convocation du prochain Congrès Extraordinaire de l'UDPS/TSHISEKEDI ne se fasse pas dans la précipitation, ni par les dirigeants sans titre, ni qualité", lit-on, dans la Déclaration Politique du Collectif des cadres et membres du parti.

Déclaration Politique

Les Cadres et Membres de l'UDPS/Tshisekedi réunis au sein d'un Collectif ont publié, mardi 30 novembre 2021 dernier, une nouvelle Déclaration politique pour fixer l'opinion sur les points qui les préoccupent en rapport avec la gestion actuelle de l'UDPS/Tshisekedi.

Le Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/TSHISEKEDI se définit comme une structure qui réunit les hommes, les femmes, les jeunes et

les vieux ayant servi l'UDPS depuis sa création jusqu'à ce jour et ce, au risque de leur vie en bravant la dictature du Maréchal Mobutu et celles de KABILA Père et Fils en vue d'instaurer une véritable démocratie et un Etat de droit en République Démocratique du Congo.

Il fait remarquer qu'il renferme en son sein toutes les compétences requises susceptibles d'accompagner efficacement le Président de la République Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Président élu de l'UDPS par le Congrès Extraordinaire de 2018 et Haute Autorité de référence du Parti, dans l'accomplissement de ses lourdes tâches à la Magistrature Suprême de notre pays.

Tout en remerciant très vivement le Président de la République pour son esprit d'ouverture et de réconciliation à travers la main tendue à tous les Membres de l'UDPS depuis sa création dans le but d'obtenir la réunification et la refondation de l'UDPS Originelle et par l'appel de l'UNAFEC et de l'UDPS/KIBASSA à ses côtés, le Collectif reconnaît que cet acte constitue une preuve irréfutable de son sincère souci de réunir toute la grande famille de l'UDPS.

Dans le même ordre d'idées, le Collectif Lui demande de bien vouloir poursuivre inlassablement cette politique de réconciliation par le retour au bercail et sans condition de tous les anciens Membres, conformément à la volonté maintes fois exprimée par le Président

National, Dr Etienne TSHISEKEDI wa MULUMBA d'heureuse mémoire, depuis le Congrès de 2010.

Ce rassemblement devient une nécessité afin de mieux préparer, dans l'union, les échéances électorales de 2023.

Par ailleurs, le Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/TSHISEKEDI estime que l'ère de l'égoïsme, des querelles puériles, des divisions internes inutiles, des violations volontaires des textes du Parti, est désormais révolue.

Pour ce faire, il inscrit toute son action dans le respect de grands enseignements nous légués par le feu Président du Parti, Dr Etienne TSHISEKEDI WA MULUMBA, lesquels enseignements recommandent aux Membres de l'UDPS d'avoir toujours à l'esprit la culture du respect des textes.

D'où, sa position de ne pas reconnaître le fameux "mandat spécial" qui n'est prévu par aucune disposition statutaire, ni règlementaire de l'UDPS/TSHISEKEDI.

Le Collectif poursuit en rappelant que l'UDPS/TSHISEKEDI traverse en ce moment une crise de légalité dont les responsables sont les actuels dirigeants sans titre ni qualité qui n'ont pas voulu rassembler tous les Membres du Parti et qui sont à la base du clientélisme, de l'achat des consciences, du dédoublement des organes nationaux et de la base, du trafic d'influence, de l'usurpation de pouvoir, du musèlement des Membres, de la neutralisation de certains services et de l'étouffement de toute expression interne.

A la lumière de ces antivaleurs constatées au sein de l'UDPS/Tshisekedi, le Collectif recommande que la convocation du prochain Congrès Extraordinaire de l'UDPS/TSHISEKEDI ne se fasse pas dans la précipitation, ni par les dirigeants sans titre, ni qualité.

Selon le Collectif, un tel Congrès risque d'aggraver la fracture déjà profonde et de ne pas aboutir à la réconciliation tant souhaitée.

Ainsi, il propose que la Commission Préparatoire à mettre en place par le Directoire du Parti sur proposition de la Convention Démocratique du Parti, CDP, soit représentative de toutes les tendances afin de lui donner un caractère inclusif.

D'autre part, le Collectif qui a beaucoup apprécié l'implication du Président de la République dans l'organisation des obsèques de quelques Membres du Parti, souhaite qu'une attention particulière soit, désormais, accordée aux Cinq Fondateurs Historiques de l'UDPS encore en vie, aux Co-Fondateurs, aux Pionniers et aux Avant-gardistes pour leur incommensurable contribution à la création et au développement du Parti.

Car, pour le Collectif, il serait politiquement inacceptable de se glorifier de 39 ans de lutte implacable de l'UDPS sans reconnaître le rôle éminemment positif et déterminant joué par les Combattantes et Combattants de première heure.

Le Collectif condamne les violences politiques qui ont été dernièrement perpétrées par des inciviques à la permanence de l'UDPS/TSHISEKEDI à Kananga et demande à la justice de faire toute la lumière sur ces incidents malheureux.

Pour terminer, le Collectif rappelle, enfin, que la tolérance, le dialogue et la non-violence sont des vertus cardinales sur lesquelles repose toute l'action politique de l'UDPS/TSHISEKEDI.

Cette Déclaration politique a été signée par cinq membres de la Coordination du Collectif, à savoir, messieurs Alfred Ndinga Obey, Coordonnateur

National, Jean Ntumba Kabeya, Coordonnateur Adjoint, Fabien Eliezer Nzembela Kapiamba, Secrétaire Rapporteur, François Mazanga Mazarin, Président du Comité des Sages et Mme Berthe Manga Mpuka, MANGA MPUKA, Coordonnatrice Adjointe.