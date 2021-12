Congo-Kinshasa: Refus de désigner ses délégués à la CENI - Le FCC exige un consensus avant d'amorcer le processus électoral de 2023

Equation dure pour Christophe Mboso N'kodia Pwanga. Malgré ses tractations menées en tant que Président de l'Assemblée Nationale à l'interne, dans la perspective d'unifier toutes les forces politiques positionnées dans son institution autour de l'actuel bureau de la CENI, les forces politiques de l'opposition campent sur leur position à ne pas lâcher leurs délégués à la CENI.

Cause : doute sur la crédibilité de Denis Kadima Kazadi, Président de la CENI, ainsi que sur l'ensemble des animateurs qui le secondent. La dernière résistance affichée est celle du Front Commun pour le Congo, regroupement politique cher à Joseph Kabila Kabange. Dans une correspondance adressée au Speaker de la Chambre basse du Parlement, Raymond Tshibanda, Président de la Cellule de crise du FCC, motive leur refus notamment par le fait que leurs revendications exprimées dans le passé sont restées entières et en appelle à un consensus pour mieux préparer les prochaines joutes électorales.

D'abord le consensus

Dans la correspondance, Raymond Tshibanda note que non seulement il n'y a toujours pas de consensus sur le Président de la CENI, mais aussi qu'il n'a aucune volonté dans le chef du pouvoir en place pour rechercher le consensus. Un pouvoir qui, à son avis, n'a initié aucune action rectificative contre les violations de la Constitution, de la loi organique sur la CENI et du Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale ayant entaché la mise en place de la Cour Constitutionnelle et de la CENI telles que dénoncées dans leurs déclarations et lettre sus évoquées.

Aucun délégué à la CENI

Cependant, face à la confusion qui sévit au sein de la plateforme politique fidèle à l'ancien Président Kabila, précisément sur les ailes FCC qui tenteraient de désigner des délégués à la CENI, la Cellule de crise du FCC déclare n'avoir octroyé mandat à personne pour le représenter et se dédaigne de toute responsabilité en affirmant que quiconque du FCC se retrouverait au bureau Kadima le serait à titre individuel et non au nom du FCC.

"Toute personnalité, membre du FCC qui, par, on ne sait quelle magie, se retrouverait à la CENI, le serait à titre personnel et non pour le compte du FCC", a conclu Raymond Tshibanda, Président de la Cellule de crise du FCC.

Dernier appel de Mboso

Rappelons que, le Président de l'Assemblée nationale a affirmé lors de la plénière du jeudi 2 décembre dernier, qu'un consensus avait été trouvé pour le partage des postes et invitait l'opposition à rejoindre le train électoral pour une préparation harmonieuse et efficient des élections démocratiques, inclusives, transparentes, libres et apaisées de 2023.

"Autant, nous avons ensemble adopté la loi organique de la CENI et par consensus, nous sommes convenus du partage des postes au sein de cette institution citoyenne, autant nous devons ensemble participer aux opérations de ce processus que nous voulons démocratique, inclusive, libre, transparente et apaisé", a déclaré Mboso.