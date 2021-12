Congo-Kinshasa: Meeting géant à la Journée Patriotique - L'Honorable Laurent Batumona appelle les Congolais à s'approprier les actions sociales de Félix Tshisekedi

Le beau jour s'approche, jour après jour. Et, 2023 viendra certainement. L'Honorable Laurent Batumona l'a annoncé, avec pompe, samedi 4 décembre 2021, à l'ouverture de la journée patriotique : " 2023, année électorale approche.

Avec le président Félix Tshisekedi, il n'y aura pas une minute de glissement. Démocrate, il tient au respect de la constitution pour l'organisation des élections dans le délai". Tenant la dragée haute, il a demandé aux Congolais de soutenir les institutions de la République, les appelant, aussi, à s'approprier les actions sociales, économiques et de la justice. Il s'exprimait à partir de son perchoir dressé devant des milliers des combattants à l'esplanade du siège des Forces Politiques et Sociales alliées à l'UDPS pour faire savoir que : " La cérémonie de ce jour, baptisé "JOURNEE PATRIOTIQUE", est un appel de FPAU au soutien des institutions de notre pays, lesquelles bénéficient de la confiance de notre peuple qui expérimente au jour le jour le fruit de l'engagement patriotique inédit de la part du Président de la République Félix Antoine TSHISEKEDI Tshilombo, Chef de l'Etat".

Pour la deuxième fois depuis l'inauguration du siège des FPAU, plus d'un millier de combattants de l'Union sacrée de la nation se sont rassemblées, samedi 4 décembre dernier, pour " soutenir les institutions de la République, en présence du Secrétaire général de l'Udps Augustin Kabuya, représentant personnel de Jean-Marc Kabund Président a.i de l'UDPS, du représentant du Président Mboso N'Kodia Mpwanga de l'Assemblée Nationale et de Mme Jacqueline, Représentante du Président de Sénat Bahati Lukwebo.

Reportée maintes fois pour éviter un affrontement avec d'autres formations politiques qui organisaient des manifestations aux mêmes dates, la journée patriotique s'est, enfin, tenu le 4 décembre dernier au siège des FPAU situé sur le boulevard Triomphal devant plusieurs invités de marque. On a noté également la présence de membres du Gouvernement, de députés nationaux et provinciaux, de députés et ministres honoraires, les présidents des Associations, de présidents de partis politiques et personnalités de haut rang. Une mention spéciale était marquée par la présence massive des membres de l'union sacrée. L'ambiance d'espoir agrémentée par les groupes d'animation, de fanfare et orchestre étaient au rendez-vous après la pluie, a permis que le nombre de militants et autres invités puisse rattraper le temps.

Les temps forts de la journée ont été marqués par le mot de bienvenue de l'Honorable Elysée Bokumwana, Vice-ministre au budget et Coordonnateur adjoint des FPAU. Dans son mot, il a remercié les officiels qui ont répondu présent à l'invitation des FPAU avant de rendre hommage au Patriarche Kitenge Yezu. Il a été suivi par le Coordonnateur adjoint Me Magloire Kasongo, qui pour lui a présenté à l'assistance le staff qui gère les FPAU. Avant de la prise de parole par le Coordonnateur général des FPAU, l'Honorable Laurent Batumona, Mme Jacqueline Rumb, Vice-présidente de l'AFDC, a lu la motion de soutien à la candidature de Félix Tshisekedi aux élections de 2023.

Elle a fustigé le fait que la RDC est un pays : "immensément riche et sa population extrêmement pauvre". Elle a déclaré : "Election 2023, nous irons avec l'actuelle Ceni".

L'honorable Laurent Batumona a été invité à prendre la parole pour expliquer pourquoi une journée patriotique. Il a d'abord rendu grâce à Dieu pour la vie et la victoire qu'il accorde au peuple congolais et aux FPAU pour le parcours de sa créature jusqu'au 4 décembre 2021. Il a ensuite présenté une brève historique des FPAU, un bref bilan du Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui, affirme-t-il, a commencé véritablement le travail en juillet 2020. "Les FPAU se réjouissent et sont fiers du parcours du combattant qu'à fait le peuple congolais derrière le Président de la République du début à nos jours". Et, d'ajouter : "Avec toutes ces péripéties au bord du désespoir jusqu'au relèvement et au redressement inattendu apporté par l'Union sacrée grâce à l'abnégation et à la bravoure du Chef de l'Etat, le seul à avoir cru qu'il y avait encore de l'espoir, qu'il a su dessiner et inculquer dans cette nouvelle dynamique tournée vers l'avenir".

Représentants un symbole de constance et de confiance au combat de la démocratie de l'UDPS ainsi qu'à ses idéaux, que l'on a considéré jadis comme une utopie pour décourager son engagement, le Coordonnateur général des FPAU a relevé que par la résignation le peuple congolais a su vaincre et mettre fin au règne de la dictature, grâce à l'UDPS et ses alliées, notamment les FPAU par l'élection du Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi en 2018, et donc la première alternance démocratique en République démocratique du Congo.

"Cette alternance obtenue au prix des grands sacrifices consacre l'écriture de l'histoire de la RDC par son peuple à l'encre de larmes et de sang humain traduisant sa détermination à vivre comme un peuple prestigieux et fier de son identité, détermination alimentée par le credo "Le peuple d'abord". Il ajoute, que le peuple d'abord constitue le fil conducteur de l'engagement du Président de la République Félix Tshisekedi face aux défis multiples et variés dont les priorités furent notamment l'état de droit, la justice, la gratuité de l'enseignement de base, la sécurité, le social, la diplomatie et l'économie".

Dans le contexte de son bilan, il a rassuré sur le plan social les travaux de 100 jours, la baisse du prix d'avion, les poissons surgelés qui seront bientôt inondés et la lutte contre la corruption que mène l'Inspection générale des Finances. A ce chapelet, il a ajouté la diplomatie qui a invité la RDC dans le concert des nations au niveau mondial sans oublier l'appui financier du FMI, la Banque mondiale et la Banque Africaine de développement.

Mutualisation des forces politiques

Face à ce paysage politique, pour Laurent Batumona, la rationalité républicaine fut, pour Félix Antoine Tshisekedi, de favoriser l'harmonie et la cohésion pacifique à travers une mutualisation des forces politiques souscrivant à la logique et la vision de la reconstruction du pays par l'instauration d'un Etat de droit, gage de la bonne gouvernance. Ce nouveau départ lui a permis de changer les animateurs des institutions politiques notamment à l'Assemblée Nationale, au Sénat, à l'Armée et la Police nationale congolaise jusqu'au à l'institution d'appui à la démocratie telle la Ceni.

"Il fut également question de normaliser l'environnement politique, caractérisé hier par l'intolérance à la base de la crispation. C'est ainsi que la décrispation du climat politique a été l'une des premières actions du Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi. C'est qui suscité l'espoir et remobilisé la nation toute entière au travail de la reconstruction non vue du même œil par les partenaires politiques de la coalition gouvernementale, notamment le FCC qui fut employé à multiplier des crises, des blocages et des dysfonctionnements institutionnels au motif d'un appétit vorace du pouvoir pour 2023", a-t-il fait savoir dans allocution.

Gagner les élections haut la main

Laurent Batumona a rassuré par ailleurs que les FPAU restent engagées et déterminées à accompagner le Chef de l'Etat et à défendre son bilan, et invitent le peuple à porter haut la candidature du Chef de l'Etat, Félix Antoine TSHISEKEDI, pour sa réélection en 2023.

Pour sa part, le SG de l'Udps Kibassa a remercié les FPAU qui sont restés fidèle à son parti politique malgré les turbulences. Il a souligné la nécessité d'appartenir à une école d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Pour ses adversaires, il a regretté qu'ils n'appartiennent à aucune école. "C'est pourquoi, ils tâtonnent à cause des frustrations, qu'ils s'identifient au Président honoraire comme leur leader", dit-il. S'adressant à la population venue nombreuse, il a déclaré : L'union sacrée connait la souffrance du peuple congolais.

La coalition Fcc- Cach nous a été imposée par la constitution. Mais ceux qui organisent les marches s'appuient sur quoi, s'est-il interrogé. S'agissant de l'Etat de siège, il a posé la question à la foule : "si une vipère entre dans ta maison et que le voisin vient pour vous aider à le tuer allez-vous refuser ? La foule répond par non. "Les voisins ne veulent pas que le voisin vient au secours alors qu'ils ont pendant 18 ans rien fait pour taire les armes qui ont tué nos frères de l'Est.

"Soyez derrière Laurent Batumona et son équipe car il prépare les élections pour que nous puissions gagner haut la main", a-t-il invité la population.