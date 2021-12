Algérie: Industrie - créer de nouvelles spécialités pour répondre aux besoins du secteur

Alger — La Conférence nationale sur la relance industrielle, dont les travaux ont pris fin lundi, a été couronnée par une série de recommandations portant essentiellement sur l'impératif de créer de nouvelles spécialités pour couvrir les besoins du secteur de l'Industrie et cadrer avec les progrès technologiques.

Représentant les participants au quatrième workshop ayant pour thème "l'intégration, la diversification et le développement de la compétitivité", le responsable d'atelier, Abdelaziz Guend, Directeur général (DG) au ministère de l'Industrie a préconisé la création d'écoles pour les métiers industriels afin de répondre aux besoins du secteur et la généralisation de la formation continue pour mettre à jour les connaissances des employés.

Concernant l'augmentation des taux d'intégration nationale dans le secteur industriel, les participants ont souligné l'importance de fabriquer localement les produits les plus demandés et dont les matières premières sont disponibles à l'échelle locale (acier inoxydable, pastique, coton traité...etc.), tout en privilégiant les filières des industries sidérurgiques, plastiques, extractives ou agroalimentaires où sont relevés des capacités d'intégration considérables.

Les participants à l'atelier ont soulevé l'impératif de développer le tissu industriel national, en ce concentrant sur des segments dits prometteurs à l'instar des industries manufacturières, agroalimentaires, du cuir, électriques, électroménagers, électroniques, chimie industrielle et pétrochimie.

Il s'agit également de remplacer les produits importés par la production nationale, développer le tissu industriel des petites et moyennes entreprises, encourager la création de pôles compétitifs industriels au niveau local regroupant les centres techniques industriels, les centres de recherche et d'innovation et les institutions financières afin de créer une dynamique régionale et organiser les intervenants dans ces filières en groupes industriels tout en trouvant une formule réglementaire à ces groupes.

Les experts ont aussi préconisé à l'occasion de cet atelier le lancement d'appels internationaux pour investissement dans les grands projets industriels pour la diversification industrielle et l'autosuffisance locale en assurant le suivi effectif à leur concrétisation à des hauts niveaux.

Les participants ont mis l'accent sur l'importance de renforcer le rôle du financement bancaire dans l'accélération de la cadence de la production industrielle en accordant une importance à la diversification des formules de financement bancaire, dont la finance islamique, ainsi que de créer un fonds d'investissement de plusieurs actionnaires publics et privés, faciliter les mesures d'octroi des crédits entreprises et mobiliser le financement nécessaire aux projets industriels de grande importance pour le pays.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune avait présidé, samedi dernier, l'ouverture des travaux de cette conférence, visant à établir une vision stratégique du secteur industriel et à mobiliser les acteurs autour des objectifs de la relance économique.

Les travaux de cette conférence organisée par le ministère de l'Industrie, se sont déroulés au Palais des nations (pour ce qui est de l'ouverture et des allocutions) et au Centre international des conférences (pour ce qui est des ateliers et des débats), du 4 au 6 décembre, sous le thème "Ensemble pour relever le défi".

La clôture des travaux s'est déroulée sous la supervision du Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, en présence de plusieurs ministres dont le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar.