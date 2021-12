Algérie: Oran - Une dotation de plus de 20 mns DA pour "booster" la filière des agrumes

Oran — Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a alloué une enveloppe financière de plus de 20 millions DA pour "booster" la filière des agrumes et l'extension de cette culture dans la wilaya d'Oran, connue pour la production d'oranges ayant pour label "Clémentine de Misserghine", a-t-on appris lundi du directeur des services agricoles (DSA), Rahamia Rachid.

Cette enveloppe financière est destinée pour acquérir les serres et intensifier les produits agrumicoles à Oran, notamment dans les régions de Misserghine et de Boutlélis qui connaissent, année après année, un bond quantitatif et qualitatif en matière de production ayant atteint cette saison dans la wilaya, plus de 60.000 quintaux de diverses variétés d'agrumes, a indiqué Rahamia Rachid à l'APS en marge de la fête de la "Clémentine de Misserghine", organisée à la place du 1er novembre de la commune éponyme.

Le DSA a annoncé qu'il sera procédé à l'extension des superficies, estimées actuellement d 500 ha à 1200 ha, au titre du programme 2021-2025.

Le président de l'association de la wilaya "Clémentine de Misserghine", Khellil Benkhedda, a fait observer que l'extension des superficies d'agrumes à Oran nécessite une disponibilité de l'eau et l'octroi d'autorisation pour le fonçage de puits pour les besoins des vergers agrumicoles, soulignant que "les puits dont ont bénéficié les producteurs ne suffisent pas pour intensifier les productions agrumicole".

En réponse aux préoccupations des producteurs d'agrumes d'Oran, lors d'une exposition des produits agrumicoles organisée à l'occasion de la fête "Clémentine de Misserghine", le wali d'Oran, Saïd Sayoud, a déclaré qu'une étude sera effectuée par des spécialistes en ressources en eau pour trouver des solutions au manque d'eau au niveau de cette région, particulièrement les eaux souterraines.

La fête de la "Clémentine de Misserghine" a vu la participation de près de 40 exposants-producteurs pour montrer au public les diverses variétés d'oranges dont la Clémentine de Misserghine, connue dans les régions de Misserghine et de Boutlélis et valoriser et soutenir ce produit en voie de labellisation, en plus de la présence de représentants de centres de formation, de spécialistes en agriculture de Hassi Bounif et autres instances, à savoir la station régionale de la protection des végétaux, la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) et la Banque de l'agriculture et du développement rural (BADR), de même que les dispositifs d'aide à l'emploi des jeunes.

Cette manifestation a été organisée par la chambre de l'agriculture en partenariat avec la DSA de la wilaya d'Oran, le conseil interprofessionnel de la filière des agrumes et l'association des producteurs de la Clémentine.