Algérie: Relance industrielle - Améliorer l'attractivité de l'investissement et du capital étranger

Alger — La Conférence nationale sur la relance industrielle dont les travaux ont pris fin, lundi, a été couronnée par une série de recommandations portant essentiellement sur l'impératif d'améliorer l'attractivité de l'investissement et du capital étranger, à travers la mise en place de mécanismes efficaces au niveau des représentations diplomatiques de l'Algérie à l'étranger.

Les recommandations issues du deuxième atelier organisé dans le cadre de la conférence et consacré à l'amélioration du climat d'investissement et à la disponibilité du foncier ont été énumérées par Mme Djouher Hadi, présidente de l'atelier et directrice générale au ministère de l'industrie. Elles portent notamment sur la création de zones de libre échange à même de drainer l'investissement et de développer le marché de l'emploi, à travers la garantie d'une main d'oeuvre qualifiée formée et spécialisée à la faveur du renforcement des liens entre le marché du travail et les établissements d'enseignement (universités et instituts).

Concernant l'attractivité du territoire, les participants à l'atelier ont plaidé pour l'adaptation des systèmes de stimulation avec la nature des territoires, en tenant compte de l'aspect socio-économique, la promotion de la culture entrepreneuriale, le renforcement du système de promotion des petites et moyennes entreprises (PME) au niveau local, outre la création d'une base de données pour les compétences locales.

Concernant le cadre institutionnel de l'investissement, l'accent a été mis lors de cet atelier sur l'importance de revoir l'organisation de l'Agence nationale de développement de l'investissement (ANDI) pour l'adapter aux règles en vigueur à l'échelle internationale, en focalisant tout l'intérêt sur la promotion de l'investissement et de l'exportation, le renforcement du rôle du guichet unique et l'octroi de plus larges prérogatives aux représentants des administrations au niveau des guichets uniques.

La garantie d'une coordination avec les différentes administrations concernées à travers l'application des mesures inhérentes à l'investissement et la révision du rôle et missions du Conseil national de l'investissement (CNI) ont également été mises en avant.

Dans le domaine de l'amélioration de la compétitivité des investisseurs, les experts ayant pris part à cet atelier ont recommandé une révision du système fiscal afin d'atteindre les objectifs de protection et de valorisation des activités productives, d'étudier la possibilité de revoir l'imposition de charges parafiscales aux travailleurs étrangers dans la période de la réalisation et de la formation, et examiner la possibilité de revoir les charges fiscales résultant de l'installation d'équipements entrant directement dans la réalisation de l'investissement.

S'agissant du foncier industriel, les travaux de l'atelier ont conclu à la nécessaire mise en place de l'Agence nationale du foncier industriel, laquelle doit être dotée des moyens juridiques et matériels nécessaires lui permettant de s'acquitter convenablement de ses missions. Il a été également préconisé de procédé à inventaire exhaustif du foncier disponible tout en veillant à définir, avec précision, les limites des zones agricoles, minières, touristiques et toutes autres zones sur lesquelles des projets industriels ne peuvent pas être construits ou érigés à proximité.

Quant au financement des projets d'investissement, les conclusions de l'atelier recommandent de moderniser les banques et d'adapter leurs prestations aux exigences de concrétisation des projets d'investissement, de sensibiliser les entreprises économiques à entrer en bourse, ainsi que de mobiliser les valeurs mobilières (obligations et actions) pour financer l'investissement à travers le marché financier.

Il est à noter que la conférence, dont l'ouverture a été présidée, samedi par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, vise à établir une vision stratégique pour le secteur industriel, ainsi qu'à mobiliser les acteurs autour des objectifs de la relance économique.

Les travaux de la conférence, organisée par le ministère de l'Industrie, sous le haut patronage du Président de la République, se sont tenus du 4 au 6 décembre au Palais des Nations sous le slogan "Ensemble pour relever le défi".

La clôture de la conférence, s'est déroulée en présence du Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane et de nombre de ministres, notamment le ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar.