Algérie: Appel à l'élargissement des périmètres agricoles en vue de la réduction de la facture d'importation

El-Bayadh — Le ministre de l'Agriculture et du développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a appelé lundi depuis El-Bayadh à l'impératif d'élargir les périmètres agricoles à travers le territoire national notamment ceux destinés à la céréaliculture dans l'objectif de réduire la facture d'importation.

Au chef lieu de la wilaya ou il a inspecté une structure de stockage de 15.000 quintaux, relevant de la Coopérative de céréales et légumes secs (CCLS), mise en service lundi, le ministre a mis l'accent sur l'importance d'exploiter les périmètres agricoles existant à travers le pays outre leur élargissement y compris dans la wilaya d'El-Bayadh en augmentant notamment la superficie consacrée aux céréales pour réduire la facture d'importation de cette matière stratégique.

Et d'ajouter que l'Etat assurera aux professionnels du secteur tout l'accompagnement nécessaire notamment pour les jeunes, a-t-il rassuré, rappelant la consécration de plusieurs surfaces agricoles à l'exploitation dans le but de promouvoir le secteur de l'Agriculture.

Concernant l'opération d'assainissement et de récupération du foncier agricole non exploité qui se poursuit à travers le pays, le ministre a rappelé que cette opération a permis, jusque-là, de récupérer 750.000 hectares de terrain qui seront redistribués régulièrement et avec des objectifs clairs et selon les capacités.

Il a mis l'accent sur l'importance d'ouvrir une unité pour la coopérative des céréales et des légumineuses de la wilaya d'El Bayadh qui dispose de grandes potentialités agricoles dans l'élevage et la production des viandes rouges. Cette coopérative répondra aux besoins des éleveurs en matière d'orges et réduira les déplacements à la wilaya de Saida pour acquérir cette matière, mettant en avant la disponibilité en quantité suffisante des fourrages à travers le pays.

Aussi, cette coopérative permettra aux agriculteurs de déposer leurs produits céréaliers à son niveau lors de la campagne moisson-battage et d'acquérir les semences pour la campagne labours-semailles.

Le ministre de l'Agriculture poursuivra, mardi, sa visite dans la wilaya d'El Bayadh où il tiendra une rencontre avec les représentants des associations agricoles et présidents des conseils interprofessionnels locaux des diverses filières agricoles.