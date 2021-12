Maroc: INDH à Youssoufia - Le Centre "Atamayouz" pour l'autisme et les troubles DYS, une structure inédite au service des enfants souffrant de handicap

Youssoufia — Le Centre "Atamayouz" pour l'autisme et les troubles DYS (les troubles cognitifs spécifiques et les troubles des apprentissages qu'ils induisent) mis en place à Youssoufia, se veut une structure inédite, dotée d'équipements adéquats pour aider les enfants à surmonter leur handicap et à bénéficier d'une parfaite insertion sociale.

Equipé par l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), cet espace à vocation sociale et humaine compte nombre de dépendances, dont un espace d'informations, une salle de compétences sociales et de motricité globale, une salle d'autonomie, une salle d'orthophonie, une salle de kinésithérapie, un espace d'accueil, un espace vert, ainsi que des dépendances administratives entre autres.

Ce centre a ouvert ses portes en 2021 aux enfants souffrant d'autisme et de troubles DYS, grâce à l'appui de la province de Youssoufia, et dans le cadre d'un partenariat avec l'Entraide Nationale et de l'Association Youssoufia d'Autisme et Oeuvres Sociales (AYAOS), à laquelle a été confiée la gestion de cet espace.

Grâce à ce partenariat édifiant, ladite Association a pu accueillir quelque 86 enfants souffrant d'autisme et de troubles cognitifs spécifiques et les troubles des apprentissages qu'ils induisent, en leur offrant une panoplies de prestations de services éducatives outre des traitements appropriés, après l'établissement de contrats avec nombre de cadres expérimentés dans nombre de spécialités: "le diagnostic et suivi", "l'éducation spécifique", "le traitement psychologique", "l'orthophonie", "la nutrition", "la kinésithérapie" et "la psychomotricité".

Pour offrir des prestations de qualité aux enfants bénéficiaires et leur permettre ainsi, une meilleure insertion au sein de la société, l'Association gestionnaire fait appel à la compétence de nombre de spécialistes, dont 20 accompagnatrices, 2 orthophonistes, un kinésithérapeute, un nutritionniste, un pédopsychiatre, une psychomotricienne, 4 spécialistes en éducation spécifique et un sociologue.

Toujours dans le cadre des efforts engagés en vue d'une meilleure prise en charge des enfants autistes et ceux souffrant de troubles cognitifs spécifiques et de l'accompagnement et le suivi des autorités provinciales pour un meilleur fonctionnement de ce Centre, l'AYAOS vient tout récemment de bénéficier d'un bus de transport, acquis par l'INDH, à même d'assurer, avec aisance et fluidité, les déplacements vers le Centre "Atamayouz", des enfants autistes ou souffrant des troubles des DYS.

Dans une déclaration à M24, la chaine de télévision de l'information en continu de la MAP, M. Khalid Zahir, président de l'AYAOS a rappelé que son association a été créée le 18 décembre 2018, se félicitant de l'excellence du partenariat établi avec la province et l'Entraide Nationale en vertu duquel, ladite Association a pu obtenir le local abritant actuellement le Centre "Atamayouz".

Et de poursuivre que ce Centre offre ses prestations de service à quelque 86 enfants, dont 51 souffrant d'autisme et 35 enfants souffrant de troubles d'apprentissage, se félicitant du rôle joué par l'INDH en termes d'équipements mais aussi de subventions de gestion.

L'AYAOS se propose de recourir à la compétence et au savoir- faire de ses membres en vue de promouvoir les conditions de cette catégorie considérée comme la plus vulnérable socialement, et d'assurer sa prise en charge et son accompagnement, dans l'optique de parvenir à son insertion sociale adéquate.

En peu de temps, ladite Association s'est faite une place de choix en matière d'action sociale au niveau de la ville de Youssoufia et ce, à travers l'amélioration de son rendement, via la formation et la formation continue, l'amélioration de son discours en matière de sensibilisation, le développement d'un système de gestion financière et administrative efficient et la promotion de partenariats qualitatifs qui lui ont permis de tirer vers le haut la qualité de son rendement et de ses multiples actions.