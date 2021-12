Maroc: INDH à Youssoufia - Le Centre des personnes à besoins spécifiques, un espace moderne d'accompagnement et de prise en charge

Youssoufia — Le Centre des personnes à besoins spécifiques "Al Bassma" construit à Youssoufia, grâce à la jonction des efforts de plusieurs partenaires, dont l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), se veut un espace moderne d'accompagnement et de prise en charge de cette catégorie sociale.

Fruit d'un partenariat avec l'OCP (contribution au foncier et aux équipements), la délégation provinciale de l'Entraide Nationale et l'Association "Al Bassma" pour la gestion et la subvention de ce Centre, cette structure à forte dimension sociale et humaine compte deux pôles, éducatif et paramédical.

Situé au quartier "Laghdir", ce Centre fonctionne dans le cadre du programme d'amélioration des conditions de scolarité des enfants en situation de handicap, à travers un ensemble de services éducatifs, de formation, de traitement fonctionnel et de qualification.

Ce Centre, dont le nombre total de bénéficiaires s'élève à 279, est réparti en deux pavillons, dont un consacré aux personnes souffrant de handicap, et l'autre consacré aux enfants sourds et muets.

Pour ce qui est du pavillon "A" dédié aux enfants sourds et muets, il est géré par l'Association des sourds et muets de Youssoufia, et se fixe pour objectif la prise en charge, la requalification et l'éducation de ces enfants souffrant de handicap.

Ce pavillon ambitionne de se distinguer à travers une gamme diversifiée de prestations éducatives, de formation et de requalification fonctionnelle, et ce dans l'optique d'assurer une meilleure insertion sociale des personnes en situation de handicap.

Sa démarche consiste à suivre une politique sociale et éducative intégrée, avec de nouvelles orientations et une approche des droits de l'Homme, telle que traduite par nombre de chantiers structurants visant à traiter les causes et les enjeux des différentes formes d'exclusion sociale des personnes en situation de handicap.

Le nombre de bénéficiaires des multiples prestations de services offertes par ce pavillon est passé de 39 en 2015 à 124 enfants souffrant de divers handicaps (autisme, trisomie 21, déficience mentale...) au titre de 2021, alors que le nombre des cadres employés est de 29, dont 3 cadres administratifs, 15 cadres éducatifs, outre des orthophonistes, un kinésithérapeute, 2 psychologues...etc.

Quant au pavillon "B", il est dédié aux personnes souffrant de handicap et est géré par l'Association Handicap Youssoufia.

Le nombre des bénéficiaires des multiples prestations offertes par ce pavillon est passé de 30 en 2015 pour s'établir à 155, dont 91 hommes et 64 femmes en 2021.

Dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de l'information en continu de la MAP, M. Abdelhalim Abouzid, président de l'Association des sourds et muets de Youssoufia, a loué le rôle de taille joué par l'INDH, l'Association "Al Basma" gestionnaire du Centre, ainsi que les autres partenaires pour une gestion efficiente de cette structure sociale, notant que de grandes améliorations ont été constatées depuis 2015 à 2021, comme en témoigne le nombre de bénéficiaires des différentes prestations offertes par cette structure et qui va crescendo d'une année à l'autre.

Par la même occasion, il a exprimé ses remerciements aux autorités provinciales, pour leur engagement constant et leur accompagnement pour que ce Centre puisse fonctionner dans d'excellentes conditions et mieux servir ainsi, les personnes à besoins spécifiques issues de milieux défavorisés.

De son côté, M. Mustapha Harrouchi, président de l'Association Handicap Youssoufia, a donné un aperçu détaillé sur le Centre "Al Bassma" pour les personnes souffrant de handicap, louant au passage, la contribution remarquable de l'INDH pour que ce projet structurant à forte valeur humaine et solidaire puisse voir le jour.

Dans le cadre de la célébration de la journée internationale des personnes handicapées, il a été procédé à la distribution de chaises roulantes offertes par l'INDH à nombre de personnes souffrant de handicap.

De même, des expositions dédiées à la couture traditionnelle, aux habits, produits du tissage, de borderie et de la tapisserie, confectionnés par des femmes souffrant de handicap, ont été organisées pour la circonstance.