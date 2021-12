Afrique: Ouverture à Diamniadio du 7e Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique

Dakar — Les travaux du 7-ème Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique se sont ouverts lundi à Diamniadio sous le thème "Les enjeux de stabilité et d'émergence en Afrique dans un monde post Covid-19".

Initié sous l'impulsion du Président sénégalais, Macky Sall, qui prendra la présidence de l'Union africaine en janvier prochain, ce Forum de Dakar est devenu un rendez-vous annuel attendu par les dirigeants et les acteurs internationaux impliqués dans le développement et la stabilité du Continent.

Cette 7e édition du Forum se déroule dans un contexte particulier marqué par la crise sanitaire dictée par la pandémie de Covid-19, et l'apparition dans plusieurs pays du nouveau variant de coronavirus "Omicron", qui a poussé nombre de pays à suspendre les vols internationaux.

La cérémonie d'ouverture de ce forum de deux jours, qu'abrite le Centre International de Conférence Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio, a été présidée par le chef de l'Etat Sénégalais Macky Sall en présence des présidents sud-africain Cyril Ramaphosa, nigérien Mohamed Bazoum et de Guinée-Bissau Umaro Sissoco Embalo. Elle sera suivie d'un Panel de Haut niveau.

Sont invités à ce forum, le président du Conseil européen, Charles Michel, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, le Président du CICR (Comité international de la Croix Rouge), Peter Maurer, et le Directeur de l'Institut Pasteur de Dakar, Amadou Alpha Sall. La France y est représentée par Florence Parly, ministre des Armées.

Au total, une quarantaine de pays et autant de think-tanks ou ONG sont représentés à ce 7eme forum de Dakar.

L'événement, qui alternera séances plénières, ateliers et panels pour faire face aux défis sanitaire et sécuritaire auxquels est confrontée l'Afrique, rassemble durant deux jours des centaines de décideurs du continent, dont des Chefs d'Etat et de gouvernement, des ministres, et des experts de renommée internationale dans les domaines politique, économique, académique et associatif.

Le Forum est organisé par le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur avec la collaboration scientifique du Centre des Hautes études de défense et de sécurité (CHEDS) du Sénégal et en partenariat avec le cabinet "Avisa Partners".

Le programme de ce 7-ème forum inclut plusieurs activités scientifiques ainsi que deux plénières et six ateliers organisés en deux Blocs. Le premier Bloc porte sur "les enjeux de stabilité post Covid-19 : défis sécuritaires et nouvelles menaces" et le 2eme consacré à la thématique "consolider la paix et la sécurité en Afrique pour favoriser l'émergence".

Il a pour but de contribuer au renforcement de la paix et de la sécurité en Afrique par une meilleure compréhension des enjeux de stabilité et d'émergence dans un monde post Covid-19.

Dans cette perspective, la septième édition du Forum international de Dakar sur la Paix et la sécurité en Afrique sera un grand moment d'échanges autour des principaux enjeux de stabilité et d'émergence de l'Afrique dans un monde post-pandémie, à travers la prise en charge d'une série de questions cruciales telles que la refonte du multilatéralisme et des politiques de sécurité, l'autonomisation stratégique des États africains, la promotion des synergies civilo-militaires, la consolidation et la coordination des mécanismes de coopération, la lutte contre la cybercriminalité et la désinformation, selon les organisateurs.

Il offrira également l'opportunité de tirer les leçons apprises de la pandémie de Covid-19 pour permettre à l'Afrique de mieux faire face aux prochains chocs sanitaires majeurs, tout en consolidant la gouvernance de ses États au profit de la paix, de la sécurité et du développement.