Congo-Kinshasa: Dynamique Impunité Zéro, Rapport la Nébuleuse Virunga - Me Grâce Tshiunza propose son expertise à Félix Tshisekedi !

C'est par une conférence de presse tenue hier, lundi 6 décembre 2021, que Me Grâce Tshiunza, Coordonnateur de l'ONG Dynamique Impunité Zéro, DIZ en sigle, a proposé publiquement, devant la presse locale et internationale présente, son expertise à Félix Tshisekedi, Président de la République et Chef de l'Etat, ainsi qu'à l'ensemble des autorités congolaises compétentes.

Cette expertise est particulièrement liée à des études menées dans la partie Est de la RDC depuis plus de 5 ans, en vue de mettre fin à une série de magouilles financières et économiques - crimes - et autres actes terroristes qui sévissent dans cette zone du pays. "La Nébuleuse Virunga". Tel est le rapport ayant résulté de cette vaste étude, publié depuis plus d'une année, et renfermant plusieurs révélations chocs sur des activités de détournement des fonds - de blanchiment des capitaux - et de financement du terrorisme dans l'Est de la RDC.

Plusieurs grands points ont fait l'objet de cette conférence de presse de Me Grâce Tshiunza, qui s'est tenue dans la concession Car-Express - dans la commune de la Gombe, parmi lesquels le plus important est l'expertise proposée par ce dernier au Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, afin de lui fournir une fine sélection d'informations stratégiques sur toutes les magouilles abordées dans la Nébuleuse Virunga, dans l'optique de faire avancer la lutte contre le terrorisme en RDC.

Il a rappelé, à cette occasion, qu'il a manqué d'être reçu personnellement par le Président de la République l'an dernier, qui l'avait, pourtant, invité pour ces échanges stratégiques, mais qui avait dû, en dernière minute, le confier à son Collège des conseillers juridiques, à cause d'un empêchement.

Ne pouvant partager pas un certain nombre d'informations ou, à tout le moins, les renseignements, au Collège juridique du Chef de l'Etat en raison de leur caractère hautement stratégique, Grâce Tshiunza avait, plutôt, levé l'option de les "garder sous scellés", en attente d'une rencontre personnelle avec le Président de la République, qu'il sollicite à nouveau à ce jour devant les médias.

Il a salué, en outre, l'acte politique et patriotique du Ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, qui a procédé à la suspension de Cosma Wilungula, DG de l'Institut Congolais de la Conservation de la Nature - ICCN en sigle, il y a quelques mois, avant que ce dernier ne démissionne à la suite de sa suspension.

Mais, il fustige, cependant, le fait qu'il n'y ait pas d'avancées significatives dans l'action judiciaire contre Cosma Wilungula.

C'est ainsi qu'il menace de lancer des procédures en vue de récuser le Magistrat Instructeur en charge de ce dossier, de manière à ce que justice soit faite comme il convient.

Il rejette également l'audit réalisé par l'Union Européenne sur la Fondation Virunga accusée, elle aussi, de détournement des fonds d'aide et autres délits financiers, tout en défiant l'Union Européenne à un débat public contradictoire, afin de confronter les éléments de leur audit et ceux à la disposition de la Dynamique Impunité Zéro.

Car, à ses yeux, jusqu'à preuve contraire, son rapport est fiable alors qu'il considère l'audit de l'UE comme étant un audit de la farce.

Me Grâce Tshiunza a, enfin, expliqué que les motivations qui sont siennes et qui sont celles de la Dynamique Impunité Zéro, visent, avant tout, la restauration totale de la paix en RDC, plus précisément dans la partie Est du pays, qui croupit depuis plus de 20 ans sous la guerre et le terrorisme au profit de la santé financière des multinationales qui constituent la main noire derrière ces crimes répétitifs et destructeurs.

Il affirme que les informations stratégiques à la portée de la Dynamique Impunité Zéro sont de nature à faire gagner un précieux temps au gouvernement congolais, tout en lui permettant de renforcer les conclusions de son rapport par des actions plus efficaces notamment, sur plan judiciaire, administratif et, même, technique et environnementale.