Congo-Kinshasa: Kamerhe - Liberté provisoire confirmée !

"Vital Kamerhe quitte le Centre Nganda (interné pour les soins). Liberté provisoire accordée par la Cour de Cassation. Le Ministère de la Justice en prend acte par la personne du Vice-Ministre de la Justice. Décision exécutée par le Directeur Adjoint a.i de la Prison de Makala", écrit Amato Bayubasire Mirindi, dans un tweet posté sur la toile hier, lundi 6 décembre 2021, en fin de la soirée.

Aux dernières nouvelles, tout été a fait. Car, depuis hier, Vital Kamerhe a réellement quitté le Centre Hospitalier en direction de sa résidence où il a passé sa première nuit, en retrouvant l'ambiance familiale.

Déjà, en début d'après-midi, peu après les premières bribes d'informations glanées sur les réseaux sociaux au sujet de cette libération, le siège de l'UNC, son parti politique, celui-là même qui fut son fer de lance dans la conclusion de ses alliances politiques de Nairobi et de Kinshasa avant, pendant et après l'élection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aujourd'hui devenu Président de la République, Chef de l'Etat, depuis le 24 janvier 2019, a été pris d'assaut par des militants et autres affidés, venus de tous les coins de la capitale pour exprimer leur joie.

Dans le microcosme politique, cette liberté, soit-elle provisoire ou sous caution, a suscité un tollé général et, même divisé, les acteurs politiques en deux blocs.

Pour les uns, à l'instar de Me Jean-Claude Katende et Georges Kapiamba, cette liberté est conforme aux lois de la République. Surtout que Vital Kamerhe, condamné en appel à 13 ans de prison, sans compter à d'autres sanctions reprises dans le jugement, avait introduit, à maintes reprises, sa demande liberté provisoire pour des raisons de santé, conformément aux règles édictées par les lois et règlements du pays.

D'ailleurs, à ce propos, rappellent-on, cette demande a été, plusieurs fois, rejetée. Mais si, aujourd'hui, la Cour de Cassation, siégeant à bon escient, y a réservé une suite favorable, ce que les circonstances et les motivations ont pu trouver des raisons fondées.

Mais, pour les autres, par contre, cette libération est un blanc-seing donné à tous les crimes et autres actes dégradants dont le cas de Vital Kamerhe fera, certainement, des émules, tôt ou tard.

Dans cette même acception, les plus extrémistes, tout en reconnaissant à la justice le pouvoir de dire le droit, estiment, néanmoins, que la caution estimée à environ cinq cents mille dollars américains que devrait, dorénavant, payer Vital Kamerhe, serait en deçà des sommes détournées et pour lesquelles, il en est arrivé jusqu'au point d'être trainé en justice et d'écoper des peines devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe dont la dextérité et la mémoire du Juge Yanyi, d'heureuse mémoire, ne devraient ni être oubliées, ni être désacralisées.

Quoi qu'il en soit, "Kamerhe, dans sa vitalité légendaire, est, désormais, libre. Très prochainement, dès que la santé le lui permettra, il ne manquera pas de retrouver sa place sur l'agora politique en RD. Congo", confie, sur fond d'une note de satisfaction, un des ses proches qui, sous l'ambiance de son allégresse d'hier, a requis l'anonymat.

Où est Jammal ? Mais, où sont les autres co-détenus dont Masaro et consorts ? Telles sont des questions auxquelles les contours de cette libération provisoire se devront de répondre pour dissiper tout malentendu. Car, au demeurant, cette libération de l'accusé principal insinue également celle des autres, même si cela pourrait se faire graduellement, pour les mêmes raisons de santé ou d'autres motivations. D'aucuns sont ceux qui, comme Noël Tshiani, craignent qu'à cette allure, l'Etat de droit tant prôné sous l'impulsion de Félix Tshisekedi ne soit qu'un pur leurre ou un simple crédo.