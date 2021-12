Congo-Kinshasa: Accusations et fausses allégations - BCPSC - John Omombo dénonce des contre-vérités !

En conférence de presse placée sous les signes de son devoir de redevabilité et de fixation de l'opinion sur les enjeux à venir, John Omombo Tshumba, Porte-parole du Bureau de Coordination et de suivi du Programme Sino-Congolais (BCPSC), a réagi sur toutes les allégations et rumeurs pour lesquelles le BCPSC, structure qu'il représente valablement, et le Groupement d'entreprises chinoises opérant en RDC, sont accusés de détournement des fonds dans l'élaboration légale et l'exécution des projets miniers, infrastructuraux et hydroélectriques. Etalées sur la place publique par l'Observatoire Africain des ressources naturelles (Afrewatch), l'ITIE RDC et l'ensemble des enquêteurs du rapport accablant "Congo Hold Up", ces accusations ont toutes été rejetées en bloc par le Porte-parole du BCPSC qui, dans son discours prononcé devant la presse, affirme que "jamais un service public n'a fait l'objet d'attaques et des critiques amères comme le BCPSC". Et ensuite que "Jamais un Projet Minier n'a reçu des flèches empoisonnées comme la Sino-Congolaise des Mines, SICOMINES S.A".

Discrédit sur la BCC et la partie chinoise

Devant la presse, hier lundi 6 décembre 2021, au Fleuve Congo Hôtel, John Omombo a préconisé, en effet, du rapport Congo Hold-up, enquête menée par 5 ONGs et 19 médias internationaux, que la conséquence à perte pour la République serait le discrédit désormais jeté sur la Banque Centrale du Congo qui n'aurait pas correctement joué son rôle, tout en sachant bien que l'institution monétaire congolaise est appelée à discuter avec la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International dans le cadre du réchauffement, à peine, des partenariats avec ces deux organismes internationaux, à l'initiative du Président Félix Tshisekedi, après plusieurs années de rupture de collaboration.

Cela, avant de déplorer que ce sont des secrets bancaires qui viennent d'être dévoilés sur la place publique et impacteront négativement l'économie du pays, décourageront les investisseurs, démoraliseront les africains à œuvrer dans le secteur bancaire pour ne pas leur permettre de bénéficier de richesses africaines.

"Est-ce que les congolais se sont posés la question de savoir quelle la motivation de cette enquête et quelle image les partenaires extérieurs financiers auront-ils de la BCC ? Quelle est la motivation de cette enquête ? Qui sont les vrais acteurs derrière. Cette enquête ? Pour quel objectif les enquêteurs ont-ils fait diffuser un spot de campagne de leur rapport ?". Ce sont là des questions que s'est posées le Porte-parole du BCPSC, M. Omombo Tshumba, les traits tirés sur les visages.

A son avis, le rapport Congo Hold-up constitue "une solide conspiration des officines occidentales toujours déjà déterminées à salir l'image, l'honneur et la réputation des Institutions de la RDC, des personnalités mais aussi, elles s'emploient à fabriquer un environnement dépravé pour décourager les investisseurs, particulièrement, des entrepreneurs chinois".

Son seul objectif est clairement défini : "poursuivre l'œuvre de déstabilisation de la RDC et empêcher le peuple congolais de bénéficier de ses richesses du sous-sol", a déclaré, par ailleurs, M. John Omombo.

De ce fait, usant de ses prérogatives, il a déclaré que le Bureau de Coordination et de suivi du Programme Sino-Congolais n'accorde aucun crédit à la campagne contreproductive "Congo Hold-up". "Il est hors de question, pour le BCPSC, de se justifier sur des graves mensonges boutiqués par un consortium d'ONGs et des médias occidentaux qui n'ont aucune considération pour les médias congolais, ni pour les ONGs congolaises", a-t-il lancé, sans ambages.

Autrement dit, le Porte-parole du BCPSC a rappelé qu'aucun mécanisme juridique ne prévoit la gestion de la RDC par des ONGs et médias occidentaux. Et que les révélations faites dans la presse par l'Inspection Générale des Finances prouvent à quel point Congo Hold-up n'est ni plus, ni moins qu'une grossièreté. "Trois millions cinq cent mille (3.500.000) présumés documents bancaires analysés en un temps record, une célérité incroyable, et donc il s'est agi d'un fixisme sur des personnalités aussi bien de l'actuel que de l'ancien régime pour ternir l'image de la République Démocratique du Congo dans le domaine de la gestion des finances publiques", s'est-il écrié.

Griefs retenus

Dans l'entretemps, il a souligné que le BCPSC note des principaux griefs à caractère "conspirateur" contre le Projet de Coopération sino-congolais. Il a cité : des présumées pratiques de corruption dans lesquelles se seraient trempés des structures et certains Responsables du Programme sino-congolais ; la sous-évaluation ou minoration des réserves minières ; des affirmations selon lesquelles les gisements de la RDC ont été hypothéqués en Chine auprès d'Eximbank ; d'autres thèses attestant l'éventuel déséquilibre dans la répartition des parts entre les actionnaires de la SICOMINES ; le doute sur la capacité de la SICOMINES à assurer le remboursement des prêts ; la divergence des chiffres fournis par le BCPSC, la SICOMINES et la DGDP ; l'opacité dans la gestion du Projet de Coopération sino-congolais ; le faible niveau d'infrastructures réalisées, l'inéligibilité de certains projets d'infrastructures avec l'annexe C de la Convention de collaboration qui poserait problème ; ainsi que l'escroquerie dont l'Etat congolais serait victime dans sa participation au capital social du Projet BUSANGA, une centrale hydroélectrique construite à plus de 90 kilomètres de Kolwezi, dans la Province du Lualaba.

Contre-vérités

"En résumé, les préoccupations reviennent principalement sur le Projet Minier, le Projet d'infrastructures et la Centrale hydroélectrique de Busanga. Face à toutes ces graves allégations mensongères qui désinforment et désorientent aussi bien la population que certains officiels congolais que l'opinion internationale, le silence risque d'être interprété comme un aveu de culpabilité", a indiqué l'animateur de cette conférence de presse.

Ne pouvant ne pas, eux aussi, se taire et laisser planer des rumeurs sur leur organisation, John Omombo a apporté des précisions suivantes face aux taxations dont ils font l'objet depuis un mois : tout d'abord que le Bureau de Coordination et de suivi du Programme sino-congolais est un service public placé sous l'autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement et qu'il assure le suivi de l'exécution de la Convention de Collaboration entre la République Démocratique du Congo et le Groupement d'Entreprises chinoises relative au Développement d'un Projet Minier et d'un Projet d'Infrastructures en République Démocratique du Congo signée le 22 avril 2008.

Et que conformément à l'article 16 de la Convention de collaboration, le BCPSC joue le rôle d'interface, de facilitation et de suivi de l'exécution des accords. Il ne gère pas les fonds du Programme. Le BCPSC ne voit pas l'argent, il ne voit que les projets. Ainsi, on ne peut pas demander des comptes à quelqu'un qui n'a pas géré, encore moins son Secrétaire Exécutif, le Pasteur Moïse Ekanga Lushyma qui n'a pas géré les fonds du Programme Sino-congolais.

Comme deuxième précision, John Omombo a spécifié que "la SICOMINES est issue de la Convention signée entre la République Démocratique du Congo et le Groupement d'Entreprises chinoises. Elle n'est pas une structure née d'un contrat entre individus. Les infrastructures minières sont assurées, financées et réalisées par la SICOMINES. Quant aux infrastructures de base, infrastructures gouvernementales, elles sont réalisées par les entreprises chinoises mais les contrats sont négociés et signés par la Partie congolaise représentée par le Ministère des ITPR et les entrepreneurs".

Juste après, il a dit que "la SICOMINES reste l'unique partenariat minier qui intervient dans le domaine des infrastructures. La RDC bénéficie des infrastructures en dehors du site du Projet. La dette de la SICOMINES sera payée par elle-même, elle ne pèse pas sur le Trésor public. Dans ses rapports, la DGDP présente le Projet SICOMINES comme un passif conditionnel. Donc, le projet n'est pas inscrit dans le compte de la dette".

Suivant l'ordre des contre-vérités, le Porte-parole du BCPSC a dit que 'la SICOHYDRO, Centrale hydroélectrique de BUSANGA est un projet privé réalisé conformément à la loi n°14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité en RDC. C'est un projet qui vient soutenir la SICOMINES qui a une pénurie en énergie électrique dans la région du projet. Les partenaires chinois en tant qu'opérateurs se sont appuyés sur cette loi pour investir dans le projet Busanga. Sur un total de 240 MW à produire, 170 MW seront destinés à la Sicomines et 70 MW pourles ménages et l'industrie minière. Le Projet Busanga n'entre pas dans la comptabilité de SICOMINES. Ce n'est pas une charge pour Sicomines. On n'intègre pas le fonds de Busanga dans les calculs de rentabilité de SICOMINES".

Ensuite, il ressort de son discours que "le Projet BUSANGA est financé par les apports du Groupement d'Entreprises chinoises, c'est-à-dire les actionnaires chinois de SICOMINES. L'État congolais n'a rien investi dans ce projet privé, il a bénéficié du portage des Entrepreneurs chinois pour lui permettre d'avoir un droit de regard sur le Projet. L'Etat congolais n'aura rien à payer".

Aussi, que "les projets d'infrastructures ont démarré en 2009, alors que la mise en production de la 1ère phase du Projet minier est intervenue à fin 2015. Le déficit de l'énergie électrique n'ayant pas permis à SICOMINES d'accroître sa capacité de production de 125.000 tonnes de cuivre 250.000 tonnes cuivres l'an, il a été sage de ralentir le niveau d'infrastructures pour éviter d'accroître le service de la dette".

Et, enfin, le Porte-parole Omombo a déclaré que "toujours dans le domaine des infrastructures, il y a lieu de saluer la complémentarité avec d'autres projets des concessions routières avec SGR, SOPECO, qui permettent de développer des infrastructures dans notre pays. Ces concessionnaires acceptent de financer 1400 Km des routes au lieu de 743 Km initialement prévus et réalisent des progrès contrairement aux principes qui voudraient qu'on tienne compte de la rentabilité dans une concession routière : 3000 passages par jour. Les concessionnaires ont financé même les routes de contournement, ce qui est difficile pour l'État congolais qui a du mal à trouver des moyens pour ses propres routes. Ils n'ont pas tenu compte du risque qu'ils courent parce qu'il est difficile pour nos routes d'enregistrer 3000 passages par jour. Il n'y a aucune raison de créer un environnement pour décourager les concessionnaires".

Et il a renchérit ses propos en ravitaillant que "lorsqu'on parle des partenaires chinois, il faut un minimum de respect. La République Démocratique du Congo travail des partenaires crédibles et respectables. Les entreprises telles que CREC, Sinohydro, ZINGWEI Technic corporation et autres, ne sont pas des célèbres inconnues. Ce sont des très grandes entreprises des infrastructures, bâtiments et travaux publics cotées dans le monde".

Plainte à la justice ?

Réagissant sur la préoccupation posée, lors des jeux de questions-réponses, sur une promptitude pour le BCPSC de traduire en justice les auteurs de ce rapport s'ils arrivaient à multiplier leurs accusations, John Omombo a soutenu que dites démarches ne sont pas encore à l'ordre du jour, ni que pareil langage torturerait leurs esprits, en ce moment.

Par leur rappel et mise au point, ils estiment que soit les auteurs de ces rapports "accablants" et "mensongers" sont manifestement de mauvaise foi, soit qu'ils ignorent les clauses de tous ces contrats, n'étant pas entré en contact avec des documents officiels à ce sujet.