Congo-Brazzaville: Réforme de l'État - La vision du secteur expliquée aux directeurs départementaux des Plateaux

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la Réforme de l'État, Luc Joseph Okio, a séjourné à Djambala, chef-lieu du département des Plateaux. Le but de ce voyage a été d'expliquer aux différents directeurs départementaux la portée de la vision stratégique du président de la République en matière de Réforme de l'État.

Après l'atelier de validation de la note de cadrage relative à l'actualisation de l'avant-projet du Plan stratégique de la réforme de l'Etat (PSRE), organisé avec l'appui du programme des Nations unies pour le développement (PNUD), le 23 novembre dernier, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la Réforme de l'Etat, Luc Joseph Okio, s'est rendu à Djambala pour faire une communication pédagogique à l'endroit des différents directeurs départementaux sur le thème " La réforme de l'État au cœur de la gouvernance territoriale ". Cette communication s'est faite dans la salle de conférences de la marie de Djambala, en présence de la préfète du département des Plateaux, Alphonsine Akobe Ompangana.

Le ministre a expliqué la portée de la vision stratégique du président de la République en matière de réforme de l'État. " La réforme de l'État se traduit par un changement qualitatif de l'organisation et du fonctionnement des structures de l'État. La réforme de l'État a pour référentiel le projet de société du président de la République intitulé "Ensemble poursuivons la marche", lequel affiche la nécessité de bâtir un Etat fort, protecteur et régulateur ", a déclaré le ministre. Il a demandé également au directeur de la Réforme de l'État des Plateaux et aux autres directeurs de s'impliquer dans le travail pour parvenir à un changement dans l'administration avec des services de qualité.

Les directeurs départementaux venus des différents ministères ont plaidé pour l'amélioration du cadre de travail et sollicité le complément d'effectifs car ils en manquent cruellement. Ils ont aussi sollicité l'assistance du gouvernement pour le financement de leurs activités, car ils n'ont pas toujours les moyens de leur politique et l'équipement de leurs structures. " Nous avons des difficultés liées au manque du personnel, des moyens financiers. Le ministre a pris bonne note de nos doléances. Nous sommes prêts à accompagner l'action du gouvernement ", a déclaré le directeur départemental de la Réforme de l'État des Plateaux, Olivier Nkaya Moussouanda.

Accueilli chaleureusement à Djambala, le ministre a exhorté la population à consolider l'unité et la paix indispensables au développement. " Cet accueil très chaleureux qu'elle m'a réservé, elle l'a fait parce que ce pays est dans la paix et la sécurité. Elle doit s'approprier du projet de société du président de la République et surtout s'impliquer dans les activités agropastorales ", a-t-il dit, parlant de la population de Djambala.

Luc Joseph Okio a eu également une séance de travail avec les femmes et les jeunes à la maison de la femme de Djambala. Au cours de cette rencontre, ses interlocuteurs ont remercié le président de la République pour l'élévation d'un natif de Djambala au rang de ministre. Il a échangé aussi avec les notables et sages de la contrée, les appelant ainsi à la conservation des rites et de traditions tékés.

Avant de regagner Brazzaville, le ministre Luc Joseph Okio a visité les villages situés dans les axes Djambala Ebala et Djambala Kialé.