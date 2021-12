Congo-Brazzaville: Vie associative - L'AMC se penche sur les problématiques de la décentralisation des collectivités

Les membres de l'Association des maires du Congo (AMC) se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, du 1er au 3 décembre à Pointe-Noire, sous l'autorité de Pierre Sama, préfet inspecteur général de l'Administration du territoire.

Les trois jours de réflexion ont permis aux membres de l'AMC de se pencher sur les problématiques de la décentralisation des collectivités des mairies du Congo mais également d'enrichir leurs domaines d'excellence respectifs. Ils ont ainsi échangé leurs idées en vue de faire avancer non seulement leur structure, mais aussi de développer leurs communes tout en dynamisant les liens historiques tournés vers les valeurs d'espoir et de solidarité.

Parmi les sujets évoqués au cours de cette assemblée, figurent en bonne place les préparatifs du sommet Africités 2022 à Kisumu, au Kenya; l'analyse et l'aménagement de la feuille de route des communes membres de l'AMC dans le processus de programmation de la coopération 2021-2027 avec l'Union européenne; la problématique des financements des communes du Congo qui s'élèvent à 24 217 140 992 FCFA.

Clôturant les travaux, Dieudonné Bantsimba, président de l'AMC et du Conseil départemental et municipal de Brazzaville, a évoqué quelques idées fortes qui se sont dégagées pendant les débats, notamment la problématique du financement des communes du Congo. " Le constat qui se dégage est que cette question reste très préoccupante, avec des arriérés cumulés de salaires qui s'élèvent à 24 217 149 992 FCFA, ceux de la SNSS à 46 581 764 000 FCFA et les rétrocessions non versées de l'ordre de 21 617 139 027 FCFA, soit un total cumulant en charge sociale et rétrocession de l'Etat en vers les communes du Congo qui s'élève à 92 502 459 837 FCFA à la date du 30 novembre 2021 ", a dit Dieudonné Bantsimba.

Au terme de cette assemblée, un communiqué a été rendu public. Créée en 1993 à Brazzaville, l'AMC est une association de droit privé régie par la loi de 1901. Elle comptait six membres au départ avant l'assemblée générale du 30 avril 2018 qui a connu l'adhésion de dix nouvelles communes, ce qui élève le nombre de ses membres actifs à seize, à savoir Brazzaville, Pointe-Noire, Ouesso, Dolisie, Nkayi, Mossendjo, Impfondo, Pokola, Ewo, Owando, Oyo, Djambala, Kintéle, Kinkala, Madingou et Sibiti.

Cette association a entre autres objectifs d'être l'organe représentatif de l'ensemble des communes du Congo, de rendre concrète la solidarité entre les municipalités en multipliant les échanges d'informations et d'expériences, d'établir entre ses membres une concertation permanente sur différentes problématiques qui touchent à la décentralisation et au développement local, d'établir entre les mairies qui la composent une étroite coopération dans tous les domaines de la vie municipale.

Aussi, organiser et promouvoir la formation des élus locaux, faire évoluer leur statut, jouer un rôle d'observateur, d'appui conseil et de force de propositions dans le cadre du processus de décentralisation, accompagner et soutenir les maires dans la recherche des financements.

Notons que l'AMC se réunit en assemblée générale de façon rotative dans chacune des villes, une fois par an. La prochaine assemblée aura lieu dans les villes de Ouesso et Pokola, en janvier 2022.