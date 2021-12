Ile Maurice: Parlement - PNQ adressée à la ministre de l'Education

La circulaire datant du 15 octobre 2021 par la Private Secondary Education Authority sera au centre de la Private Notice Question au Parlement, ce mardi 7 décembre. Xavier-Luc Duval interrogera la ministre de l'Education au sujet de la résistance qui s'est organisée contre ce qui est jugé comme étant une "mainmise totale " sur les collèges privés. Le communiqué émis par le Service diocésaine de l'éducation catholique en faveur de ces établissements figure aussi dans la PNQ du leader de l'opposition.

Soulignons que la séance parlementaire du jour pourrait être l'une des dernières avant les vacances. Pour rappel, le Premier ministre, Pravind Jugnauth, avait ajourné le Parlement les 2 et 15 décembre respectivement en 2020 et en 2019 pour reprendre fin mars. D'où la probabilité que les députés soient à quelques jours de longues vacances, à moins que le chef du gouvernement réponde favorablement à la requête de l'opposition.

Toutefois, à hier matin, Xavier-Luc Duval n'a eu aucun signe de Pravind Jugnauth. Le leader de l'opposition avait demandé que le Parlement ne ferme pas en cette période de crise sanitaire pour que les questions sur le Covid-19 puissent continuer à être traitées.

D'après nos renseignements, l'opposition accordera encore une semaine à Pravind Jugnauth pour réagir. Toutefois, les indications démontrent que le gouvernement balaiera d'un revers de main la proposition de l'opposition.

Des membres du Mouvement socialiste militant déclarent que leurs adversaires passaient leur temps à faire des walk-out quand il fallait travailler. Joe Lesjongard, le président du parti, a tenu les mêmes propos lors d'une conférence de presse samedi.

Cependant, il est possible qu'avant les vacances, d'autres séances parlementaires aient lieu les prochains vendredis compte tenu des projets de loi qui n'ont pas encore été votés. D'abord, les débats sur l'Offshore Petroleum Bill débutent cet après-midi.

Il est difficile de savoir si ce projet de loi sera voté pendant la nuit car le dernier orateur ne sera autre que le Premier ministre. Celui-ci intervient généralement en Prime time. D'après nos renseignements, le Parlement sera ajourné ce vendredi pour que Pravind Jugnauth puisse s'exprimer à une heure de grande écoute.

Le Mauritius Recreation Council Bill, également inscrit à l'ordre du jour, sera la seconde priorité. Le Town Planners' Council Bill, le Revision of Laws (Amendment) Bill et le Virtual Asset And Initial Token Offering Services Bill, présentés en première lecture en novembre, ne sont pas au programme. Par ailleurs, les députés devraient voter une loi pour que les recommandations du Pay Research Bureau concernant les parlementaires soient appliquées.

À noter que le whip de l'opposition, Patrice Armance, a déposé une motion privée pour que le Parlement institue un Select Committee pour étudier de près l'évolution du Covid-19 dans le pays. D'ordinaire, les motions privées sont traitées un jour spécifique avant les vacances. "Maurice fait face à une situation sanitaire sans précédent, avec un nombre de morts et de contaminés en hausse. J'ai envoyé cette motion pour d'abord permettre l'ouverture d'un débat sur ce sujet et pour instituer un select committee comprenant des membres de l'opposition comme c'est le cas en Australie, en Angleterre et aux Seychelles. Ma motivation est basée sur des faits. Je souhaite que la motion soit débattue au plus vite."