Afrique: Fait Docteur Honoris Causa par l'Ucad - Cyril Ramaphosa offert en modèle aux étudiants

L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar a décerné, hier, le titre de Docteur Honoris Causa au Président Sud-africain, Cyril Ramaphosa. La cérémonie de remise de la distinction qui s'est déroulée au centre de conférences de l'Ucad II, a été une occasion, pour le Recteur, d'offrir en modèle le Président Ramaphosa aux étudiants.

La communauté universitaire de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) a déroulé, hier, dans l'après-midi, le tapis rouge au Président de la République d'Afrique du Sud. Cyril Ramaphosa a reçu le titre de Docteur Honoris Causa de l'institution (médaille plus diplôme) au cours d'une cérémonie solennelle. L'Ucad, à travers la Faculté des sciences juridiques et politiques, honore et offre en modèle le Président Ramaphosa, du fait de sa détermination au quotidien, depuis plus de 50 ans, dans la défense des droits de l'Homme, des libertés et de la démocratie en Afrique du Sud. Le Pr Ahmadou Aly Mbaye a évoqué les réalisations du Chef d'État sud-africain depuis son avènement à la magistrature suprême. Sur le plan du développement international, l'Afrique du Sud, sous le magistère de Ramaphosa, se distingue également par la qualité de ses interventions en matière d'aide publique au développement, rappelle-t-il.

Le Président Ramaphosa devient ainsi la 31ème personnalité et le deuxième Sud-Africain, après son prédécesseur, Nelson Mandela, le 30 juin 1992, à qui l'Ucad décerne ce titre depuis 1959. Il est de tradition, dans le monde universitaire, lorsqu'il y a lieu d'honorer des personnalités de premier plan, en reconnaissance des services rendus à la société ou au développement de la science, de leur conférer le titre de

Docteur Honoris Causa, rappelle le Recteur. " Il faut dire, cependant, que l'attribution du titre de Docteur Honoris Causa n'est pas seulement une marque de reconnaissance à l'égard des personnalités issues du monde scientifique ou des milieux économique, politique ou culturel. Elle a aussi pour objet d'offrir un modèle à nos étudiants et les inviter à s'inspirer constamment de l'œuvre de celui qui est honoré et de trouver en son parcours, la force d'avancer sur le sentier étroit, difficile et escarpé de cette vie où l'on n'évolue qu'avec peine et persévérance ", a déclaré le Recteur. Dans un monde marqué par l'individualisme, le repli sur soi-même, l'intolérance, l'Ucad a identifié et sélectionné, sur toute l'étendue de la planète, des femmes et des hommes pouvant être des références.

Le choix des modèles obéit à un processus rigoureux et très sélectif, rappelle le Recteur.

CYRIL RAMAPHOSA

" Le message de Cheikh Anta Diop nous parle encore "

" Je suis honoré par cette distinction ", a dit, hier, à l'Ucad, le Président Sud-africain pour le titre de Docteur Honoris Causa qu'il a reçu. " Je suis honoré de recevoir ce titre dans cette université qui porte le nom d'une illustre figure qui a influencé mon engagement dans la lutte pour la défense de l'Afrique : Cheikh Anta Diop ", a déclaré M. Ramaphosa. Il en a profité pour évoquer l'histoire en rappelant le soutien que le Sénégal a accordé à l'Afrique du Sud dans ses périodes les plus sombres. " Merci au Sénégal ", a-t-il dit.

Selon l'hôte de l'Ucad, le message du Pr Cheikh Anta Diop nous parle encore. Notre défi, a-t-il souligné, est dans la connaissance. Il affirme que nous avons le devoir de former nos jeunes afin qu'ils soient compétents dans tous les domaines, notamment en matière d'intelligence artificielle, d'informatique, d'économie. Cyril Ramaphosa soutient que le potentiel de la jeunesse africaine ne doit pas être vain. Il s'est aussi prononcé sur la pandémie de Covid-19, qui a montré que les Africains peuvent compter les uns sur les autres pour faire face à ses défis dans l'unité.