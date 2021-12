Sénégal: Ouverture de la 29e édition de la foire de Dakar - Le Cices vitrine des affaires pendant deux semaines

Pendant deux semaines, le Centre international du commerce extérieur du Sénégal (Cices) sera la vitrine des affaires du pays avec le démarrage, hier, des activités de la 29e édition de la Foire internationale de Dakar (Fidak).

La 29e édition de la Foire internationale de Dakar (Fidak) a ouvert, hier, ses portes avec le lancement officiel des activités par le ministre du Commerce et des Petites et Moyennes, Aminata Assome Diatta, en présence du maire de la Ville de Dakar Soham Wardini, de Khayal Muhammad assurant l'intérim de l'ambassadeur du Pakistan au Sénégal, des représentants du corps diplomatique accrédité, du directeur général du Cices, Saliou Keïta. Pendant deux semaines (du 6 au 20 décembre 2021), le Centre international du commerce extérieur du Sénégal (Cices) sera la vitrine des affaires avec 330 exposants provenant de 29 pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie. Le Pakistan est le pays invité d'honneur.

En plus des activités commerciales, il y a des échanges scientifiques autour du thème : " Promouvoir l'agrobusiness pour un développement économique et social durable ". Aminata Assome Diatta s'est félicitée de la présence de la Palestine qui participe, pour la première fois, à la Foire internationale de Dakar. Douze pays de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest prennent part à ce rendez-vous économique, commercial, culturel, social.

Dans un message diffusé, le ministre pakistanais du Commerce, Abdul Razak Dawood s'est réjoui du choix de son pays comme invité d'honneur. Regrettant de ne pas pouvoir faire le déplacement, il a plaidé pour un raffermissant des relations bilatérales entre le Sénégal et le Pakistan. Abdul Razak Dawood a soutenu que le Pakistan a beaucoup à offrir aux pays de la Cedeao notamment dans le domaine économique et commercial.

Le maire de la capitale, Soham Wardini a déclaré que la foire de Dakar offre aux opérateurs économiques une tribune pour mettre en lumière leur créativité. L'ouverture de cette 29e édition de la Fidak a été marquée par des prestations culturelles qui ont mis en exergue le riche répertoire folklorique des communautés léboue et diola du Sénégal. Une troupe de danseuses indonésiennes ont gratifié le public de belles chorégraphies.

Organisation de foires et salons dans les régions

Le directeur du Centre international du Commerce extérieur du Sénégal (Cices), Saliou Keïta a fait part, hier, au lancement officiel des activités de la 29e édition de la Foire internationale de Dakar de sa volonté de décentraliser les activités de cette structure par l'organisation de foires et de salons dans les autres régions du Sénégal. Il a expliqué que cette orientation vise à faire du Cices un hub commercial et culturel. Saliou Keïta a précisé que cette nouvelle orientation se fera dans une dynamique de partenariat avec les chambres consulaires et les opérateurs économiques.

Par exemple, à Saint-Louis sera organisé un salon du riz, à Kaolack un salon de l'arachide, à Thiès et Mbour un salon de la pêche. Ces salons, indique le directeur du Cices, seront organisés selon les potentialités de chaque région. Toujours dans cette dynamique, M. Keïta a annoncé l'organisation, en 2022, de la foire des produits sénégalo-marocains et sénégalo-turcs. M. GUEYE