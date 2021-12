Ile Maurice: Innovation - Katapult Mauritius s'engage à accélérer l'agriculture régénérative

Face aux grands défis écologiques du 21e siècle, de nombreux pays doivent se retrousser les manches pour proposer des solutions concrètes afin de combattre le dérèglement climatique. Avec Katapult Mauritius, Maurice apporte sa pierre à l'édifice.

C'est fait. De l'innovation dans l'agritech et l'agriculture régénérative avec Katapult Mauritius tourné vers les start-up régionales et internationales. Un projet basé à Ferney Agri-Hub et bénéficiant du partenariat de groupes locaux, notamment Ciel, IBL, Currimjee et MCB.

Katapult Mauritius se veut un programme d'accélérateur basé sur l'agritech et l'agriculture régénérative pour les start-up régionales et internationales ciblant principalement les marchés africains. "Cet accélérateur fait partie d'un plan plus large visant à renforcer Maurice en tant que hub pour l'innovation et la transformation durable", explique Fabrice Boullé, directeur des investissements de Katapult Mauritius. Il ajoute qu'après la COP26 à Glasgow, les villes et les pays du monde entier sont en quête d'exemples tangibles de la manière dont une transformation durable pourrait être réalisée et de modèles de société florissante.

Depuis 2019, Katapult entretient un dialogue avec le gouvernement mauricien, le secteur privé, le monde universitaire et la scène entrepreneuriale pour apprendre et explorer différentes approches pour faire de Maurice un exemple dans ce domaine. En tant que nation insulaire, située stratégiquement entre l'Inde et le continent africain, au secteur financier solide et ayant un intérêt accru pour la souveraineté alimentaire et le développement durable, Maurice, selon Fabrice Boullé, peut rapidement devenir un exemple du changement. Il s'agit, dit-il, d'un objectif partagé par Katapult, qui a donc établi une entité distincte à Maurice dans le cadre de sa stratégie africaine.

Le lancement de Katapult Mauritius est une étape concrète allant dans cette voie. Son programme va accélérer et investir dans une dizaine de start-up, celles-ci bénéficiant du réseau de Katapult et de partenaires mauriciens. Aussi, ils se connecteront à l'écosystème d'innovation local et utiliseront Maurice comme tremplin pour accéder aux marchés africains. Les start-up vivront et travailleront dans le pays pendant le programme qui s'échelonnera sur trois mois et seront connectées à des mentors nationaux et internationaux. Un espace de co-working sera mis en place pour l'accélérateur à l'Agri-Hub de Ferney dans le sudest du pays.

"Maurice est un pays qui peut devenir un véritable exemple mondial de la transformation durable. Une partie de cette transformation consistera à renforcer le pays en tant que site d'essai et relais pour les startup régionales et internationales qui développent des solutions pouvant stimuler un changement régénératif dans nos systèmes alimentaires", déclare Thomas Berman, directeur de Katapult Mauritius.

Représentant actuellement 15 % du PIB du continent, l'écosystème alimentaire d'Afrique souffre considérablement de marchés non structurés et de chaînes de valeur inefficaces. "Cependant, la dis- position de la population à adopter des solutions innovantes, couplée à une offre mondiale croissante de talents et l'augmentation des technologies améliorant la qualité des opportunités à un stade précoce sont des indicateurs de l'énorme potentiel de la Foodtech en Afrique", constate Fabrice Boullé.