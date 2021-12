Ile Maurice: Meurtre à Château-d'Eau, Rodrigues - Une nouvelle suspecte arrêtée

Cette nouvelle a choqué tous les habitants de la région de Château-d'Eau et de Mont-Lubin. Jean Patrick Botte-Share (photo), affectueusement appelé Marshall par ses proches, un habitant de Mont Lubin âgé de 46 ans, a été tué à coups de couteau dans le dos. Les doutes se sont aussitôt portés vers sa concubine, Pascalina Augustin, âgée de 24 ans. La police évoquait la thèse de dispute conjugale, car la jeune femme était sous l'influence de l'alcool au moment de son arrestation. Mais les choses ont pris une autre tournure, lors de l'interrogatoire de la suspecte : elle a donné le nom de l'auteur du crime.

Dimanche, le père de quatre enfants a été découvert, gisant sans vie dans une mare de sang, au domicile de la mère de sa concubine à Château-d'Eau, aux petites heures. Il portait plusieurs blessures, dont une entaille au dos. Un médecin légiste a été dépêché dans l'île pour pratiquer l'autopsie de la victime hier.

Soupçonnée d'être la meurtrière, Pascalina Augustin a rejeté tous les blâmes et fait une révélation qui est venue chambouler toute l'affaire. Elle a balancé le nom de l'auteur du crime, qui ne serait nulle autre que sa sœur, mineure. Lors de son interrogatoire par la Criminal Investigation Division de Port-Mathurin, Rodrigues, la concubine est revenue sur les circonstances entourant la mort de Marshall Botte-Share.

Selon elle, une fête avait lieu et son concubin était sous l'influence de l'alcool. Une dispute a éclaté entre lui et sa mère, dimanche aux petites heures, poursuit-elle. Le quadragénaire n'aurait rien voulu entendre et se serait mis à agresser sa belle-mère. Pascalina et sa sœur auraient tenté de l'empêcher, mais il se serait montré très violent. C'est alors que, dans un moment de colère et de panique, ne pouvant supporter que sa mère soit agressée, la mineure a saisi un couteau et a poignardé le quadragénaire. Suivant les aveux de la jeune femme, sa sœur a été arrêtée dans la soirée de dimanche. Elle a été traduite en cour hier et sera interrogée d'ici peu.

Les proches de Marshall sont bouleversés par cette disparition subite. Après la mort de son épouse, décédée à la suite d'une longue maladie, le quadragénaire avait fait la connaissance de Pascalina et les deux s'étaient après quelques mois mis en couple et l'année dernière, la jeune femme avait donné naissance à leur enfant. Ils avaient des hauts et des bas dans leur couple, dû à leur écart d'âge, avance un proche, mais ils sur montaient toujours leurs différends. Les proches de la victime ignorent ce qui a pu se passer ce jour-là pour qu'il connaisse une fin aussi tragique."Sak fwa nou ti pé zwenn li ti éna so bann dialog, li ti kontan ferriyé", explique une cousine de la victime.