Ile Maurice: SME Employment Scheme - Des titulaires de l'éducation technique acceptés

Le ministre du Développement industriel, des petites et moyennes entreprises et des coopératives a révélé au Parlement, la semaine dernière, que l'objectif de permettre à 1 000 gradués et diplômés de se joindre au SME Employment Scheme n'est pas atteint. Selon Sunil Bholah, souvent ceux qui sont appelés à travailler au sein de ces entreprises quittent leur emploi avant la fin de leur contrat, soit parce qu'ils ont obtenu un meilleur emploi plus rémunérateur ailleurs ou parce qu'ils ne sont pas satisfaits de leurs conditions et environnement de travail.

Ainsi, il a révélé à une question de Salim Abbas Mamode que depuis août 2018, 1 663 gradués et 379 titulaires d'un diplôme ont été recrutés par des petites et moyennes entreprises. Actuellement, ils sont respectivement 551 et 242. Soit loin de l'objectif de 1 000 visé. La somme déboursée est de Rs 220,4 millions.

Reza Uteem a fait une suggestion pour permettre à une entreprise de recruter plus de deux gradués ou diplômés, nombre qui leur est autorisé actuellement. Interrogé, Sunil Bholah soutient que ce programme, mis sur pied depuis 2018, avait pour but d'absorber des gradués chômeurs, d'une part, et, d'autre part, de permettre à certaines entreprises de bénéficier de la compétence des gradués compétence des gradués.

"Oui, l'objectif était de permettre de recruter 1 000 gradués pour une période d'un an et qui serait renouvelable. Chaque recrue allait recevoir une somme de Rs 14 000 mensuellement. Ce chiffre n'a pas été atteint pour des raisons que j'ai avancées au Parlement l'autre jour et l'année suivante, le programme a été également ouvert à ceux qui détiennent un diplôme avec une allocation de Rs 10 000 chaque mois. C'est ainsi que les entreprises ont pu recruter 397 diplômés", explique le ministre.

Sunil Bholah souligne qu'il étudie la suggestion de Reza Uteem, ajoutant que le nombre leur est autorisé actuellement. Toutefois, le ministre avance que depuis le début de cette année financière, le programme est ouvert à ceux qui détiennent des certificats en éducation technique et vocationnelle aussi. "Avec les changements récents au niveau de notre système éducatif, plusieurs jeunes ont été orientés vers l'éducation technique et ceux-là seront prochainement sur le marché du travail. Je suis persuadé que ces jeunes se joindront à ces nombreuses entreprises, qui augmentent au fil des mois."

Le ministre se dit confiant que le SME Employment Scheme prendra son envol prochainement, d'autant que les cadres de son ministère et lui-même ne lésinent pas sur les moyens pour encourager des jeunes à rejoindre ces entreprises.