Madagascar: Nosy Be - La défécation à l'air libre, un problème de comportement

La défécation à l'air libre reste encore vivace dans de nombreuses localités du pays. Les avis sont toutefois unanimes sur le fait qu'en dépit des efforts entrepris, les mentalités sont encore loin de changer sur la question.

ALORS que le 19 novembre dernier était la célébration de la journée mondiale des toilettes, la date du 4 décembre a été choisie pour la région Diana pour marquer cet évènement. Cette année, Nosy Be a été choisie pour accueillir cette célébration car il s'agit d'une destination touristique phare qui attire chaque année plusieurs touristes de différentes nationalités. Le choix de ce site s'inscrit dans le cadre de l'objectif du programme " Madagasikara Madio " qui consiste à promouvoir l'adoption d'un comportement sain pour l'ensemble de la population locale.

Créée par l'Organisation Mondiale des Toilettes en 2008, il s'agit d'une journée dédiée à renforcer la sensibilisation sur l'importance de l'adoption de la latrine dans la vie quotidienne par ménage.

En outre, l'occasion a été saisie afin de sensibiliser la population locale qui n'a pas accès à des toilettes décentes, car la réalité dans l'ile aux parfums parle autrement.

Nosy-Be est l'un des districts ciblés de ce fléau d'autant plus que le taux d'utilisation par ménage en infrastructure d'assainissement et d'hygiène demeure très faible et avoisine le 15%, synonyme de régression par rapport à la période de forte intervention de projet MAHEFA MIARAKA lequel représentait un seul organisme capable d'identifier et de réaliser des constructions et interventions avec la communauté dans les recoins les plus éloignés des communes rurales de la région.

Les restes pratiquent donc de la défécation à l'air libre que ce soit au bord de la mer, dans une forêt de mangroves, voire même au parc des embarcations des pêcheurs, comme le cas des villages de Marodoka, Antanandava, Djamandzar. Or, ces endroits sont plus attractifs pour les touristes par leurs richesses historiques. En effet, des milliers de personnes ne disposent pas d'installations convenables en matière de toilettes. L'on a même constaté que des maisons en dur construites sur les lieux n'ont pas des latrines. Ce qui en fait un enjeu sanitaire majeur. Cette infrastructure tend à être négligée par la communauté, toutefois elle joue un rôle très crucial sur le bien-être de l'homme et à l'harmonisation avec l'environnement immédiat. L'absence de système d'assainissement constitue aussi, et surtout, une menace pour la salubrité des ressources en eau, qui sont ainsi polluées par les déjections humaines, avec tous les risques sanitaires que cela induit.

Selon une enquête menée dans quelques villages, plus de la moitié des habitants ne se soucient pas des toilettes. Partout la persistance des villageois dans la situation défécation à l'air libre est toujours constatée. Encore à Marodoka, malgré l'existence d'une latrine publique, des gens préfèrent faire leurs besoins dans un bâtiment en ruine qui se trouve en face de cette latrine publique et à cinq mètres de la plage. Des passants n'ont pas supporté les mauvaises odeurs sorties de cette maison transformée en W.C.

" Bien qu'on fasse des sensibilisations, partout nous constatons que des villageois se sentaient heureux de persister à la pratique de défécation à l'air libre sans réfléchir à ses conséquences " a affirmé Kaed , chef fokontany de Marodoka.

Mauvaise habitude

À Andavakotoko, le marché le plus peuplé de Hell-ville et qui abrite en son sein le palais royal, il existe déjà trois latrines publiques mais selon l'un des responsables , il n'enregistre que cinquante personnes par jour au maximum jusqu'à 20h, heure de fermeture. À en croire à ses explications, une partie des gens utilisent le bord de la mer , surtout pendant la soirée et de bon matin.

Selon un notable sur place, cette situation demande une mobilisation intégrale de fond et oblige la réalisation de maximum d'infrastructure d'hygiène qui figure parmi les défis à relever. " Sans assainissement, les gens n'ont d'autre choix que d'utiliser des latrines communales inadéquates ou de pratiquer la défécation à l'air libre ", a-t-il lancé

Parfois la mauvaise habitude constitue un bouclier de protection favorisant l'incompréhension et perdure la fausse croyance de génération à génération lesquelles empêchent à la lutte intégrale contre la défécation à l'air libre.

Lors de la cérémonie officielle de célébration qui a vu la présence des autorités locales et régionales, Ruffin Zaka, directeur régional de l'eau de l'assainissement et de l'hygiène, a rappelé que statistiquement au niveau de la région Diana, le taux d'utilisation de latrine est de 21%, toutefois elle est classifiée parmi la région riche en biodiversité et modèle de développement dans la partie nord de Madagascar . Elle est aussi promue comme vitrine de l'océan Indien d'ici 2030. En conséquence des fortes activités touristiques seraient attendues dans les années à venir.

De son côté, le gouverneur Daodo Arona Marisiky a souligné qu'il est juste de donner de l'importance au projet Madagasikara Madio faisant partie de la vision du Président de la République. Par ailleurs, il a souligné la nécessité de changer les comportements de tout le monde pour se concentrer sur l'utilisation des toilettes pour éviter de nombreuses maladies. Et également pour faire de " Nosy Magnitra " le premier district " Zéro Défécation à l'Air Libre " en 2022.

Notons qu'actuellement, la région Diana ne comprend qu'une seule commune O.D.F à l'honneur de la Commune Rurale d'Antsakoabe, District d'Antsiranana-II.