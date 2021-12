Madagascar: Colloque national de l'élevage - Pour une redynamisation du secteur

Toutes les parties prenantes du secteur de l'élevage dont entre autres, l'Etat et le secteur privé ainsi que les partenaires techniques et financiers, s'engagent à contribuer au développement de ce secteur.

Divers thèmes seront ainsi discutés lors du colloque national de l'élevage qui sera organisé du 9 au 11 décembre 2021 au CCI Ivato. C'est ce qu'on a appris lors d'une réunion préparatoire pour la tenue de ce colloque national de l'élevage, destiné au secteur privé et aux représentants des partenaires techniques et financiers, organisée hier par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage (MINAE), à Ampandrianomby. Lors de cette rencontre, les axes de réflexion ainsi que les thèmes qui seront développés durant ce grand évènement, ont été établis. L'objectif principal est la redynamisation du secteur de l'élevage à Madagascar.

Stratégie nationale. Il est à noter que ces acteurs publics et privés se sont déjà penchés sur le sujet lors de l'atelier pour l'élaboration de la stratégie de gouvernance intégrée pour le développement de l'élevage, au mois de juillet à Antsirabe. Les axes stratégiques de redynamisation, les principales filières de production et de valorisation des produits ou encore les actions à entreprendre pour revaloriser et stimuler les premiers acteurs régaliens du secteur, étaient les recommandations émises.

Ce colloque permettra ainsi de procéder à la validation de cette stratégie nationale. Par ailleurs, " l'élaboration d'une stratégie nationale est impérative car nous avons besoin d'une vision claire pour le secteur de l'élevage. Dans un contexte mondial où le protectionnisme prend place dans chaque pays, Madagascar doit être autonome en termes de production animale ", déclare le président de la commission agriculture et élevage du Groupement des entreprises de Madagascar (GEM), lors de cette rencontre.