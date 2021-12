Madagascar: Entreprenariat - Trois cent jeunes formés en leadership et management de projet

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a remis trois cent certificats en leadership et en management de projet. Alors que près de 70% de la population malgache sont tous des jeunes, ces derniers sont appelés à intégrer le monde de l'entreprenariat.

C'est dans cette optique que des formations en management de projet et en leadership ont été dispensées aux bénéficiaires depuis près de six mois. " Les jeunes sont encouragés à créer leur propre entreprise ou améliorer leurs compétences dans le milieu professionnel. Ils sont prêts à relever le défi. Cette formation est indispensable si nous souhaitons avoir des jeunes responsables et soucieux du développement de ce pays ", selon Andriantsimba Michael, formateur.

Créativité. En partant d'un projet, les jeunes sont encouragés à créer des emplois et à diriger une équipe. La formation en leadership développemental et stratégie marketing a été suivie par cinquante participants répartis en trois cohortes. La vice-ministre de la Jeunesse, Juliana Ratovoson de son côté a indiqué qu'une formation d'une telle envergure ne pourrait être que bénéfique et qui contribue beaucoup à la promotion de l'emploi décent.