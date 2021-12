Madagascar: Rallye Ctmotors - Course serrée entre Mika, Mathieu et Fréderic

La dernière manche du championnat de Madagascar de rallye baptisé " Rallye CTmotors " aura lieu les 18 et 19 décembre dans la Capitale et ses alentours.

La course se déroulera sur un air de guerre des étoiles, car les trois premiers du classement général à l'issue des six manches précédentes auront chacun une chance de remporter le titre de champion national pour cette saison 2021. Cependant, la lutte de cette septième manche promet d'être intense pour ces trois prétendants. L'équipage de Mika Rasoamaromaka occupe la première place avec 319 points. Il est en ballotage avec quelques points d'avance face à Mathieu Andrianjafy qui engrange 308,97 points. Mais rien n'est encore joué. Mika devrait foncer pour assurer sa montée puisque il y a aussi derrière lui Fréderic Rabekoto avec 299,97 points.

" Cette dernière manche réserve beaucoup de surprises. On verra encore de belles bagarres, surtout avec l'existence du coefficient 1.6 dans la course, pour ceux qui termineront toutes les épreuves spéciales. Ce qui spécifie aussi la course, c'est que les parcours ne sont pas loin et il va y avoir un maximum de spectateurs ", a fait savoir le président de la Fédération de sport automobile (FSAM) Jimmy Rakotofiringa, hier, lors d'une conférence de presse. En effet, cette manche totalise 14 épreuves spéciales (ES) distantes de 163,63 km. Après la visite technique le vendredi, les équipages prendront la ligne de départ le samedi devant le showroom CTmotors Andraharo à 7h30 pour boucler le parcours de 89,57 km réparti dans huit ES.

Les six ES restantes sont programmées le dimanche. Comme son nom l'indique, cette dernière manche du club AMA est sponsorisée par CTmotors en collaboration avec la région Analamanga et sous l'appui technique de la FSAM. " CTmotors participe toujours à la compétition et a un grand pilote comme Haja Danielson. Nous avions eu un résultat assez impressionnant dans la catégorie 2T et leader sur les 2R, 3R et 4R. Pour dire que CTmotors est passionné du sport automobile. Nous sommes désormais distributeurs de la marque Bosch depuis 2020. Pour cela, nous ferons une remise de -10% pour tout achat de pièces de marque Bosch à tous les participants, ainsi qu'une remise de -50% pour le réglage du parallélisme et de la géométrie ", a enchainé Patrick Razafindrakoto, directeur en développement du CTmotors.