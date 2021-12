Madagascar: Semaine des droits de l'Homme - Promouvoir l'engagement des jeunes

Dans le cadre de la célébration de la semaine des Droits de l'Homme, l'UNESCO et l'OHCHR organisent en partenariat avec l'Université d'Antananarivo, un Master Class et un Symposium sur les droits de l'Homme. Elle se tiendra du 7 au 10 décembre à l'amphithéâtre DEGS Ankatso.

Ces activités entrent dans le cadre du projet " Rary Aro Mada - Soutien à la protection des jeunes défenseurs des droits de l'Homme et consolidateurs de la paix, gage de la paix sociale et de la cohésion communautaire ", mis en œuvre par l'OHCHR et l'UNESCO, financé par le Fonds pour la consolidation de la paix (PBF). Ce projet a pour objectif de contribuer à promouvoir l'engagement des jeunes citoyens, des étudiants, des journalistes, des jeunes et des femmes sans aucune discrimination, pour qu'ils agissent comme vecteurs de paix et promoteurs des droits de l'Homme. En effet, des violations des droits de l'Homme sont observées dans les 23 régions, notamment dans les zones rurales, et affectent tout particulièrement les jeunes.

Or, elles sont insuffisamment documentées. Ce manquement favorise l'impunité et handicape toutes les réponses apportées afin de prévenir et réduire les tensions au sein de la communauté. De plus, les rares jeunes défenseurs des droits de l'Homme (DDH) subissent des intimidations et ne sont pas protégés. Des experts sur de nombreuses thématiques liées aux droits de l'Homme, dont le Professeur Lova Andriantavy, Dama, Michèle Rakotoson, Mamelasoa Ramiarinarivo et Rijasolo, seront, en effet, présents pour partager leurs expériences avec les jeunes.