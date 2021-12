Madagascar: Rosa Rakotozafy - " L'octroi de subventions aux fédérations est conditionnée "

Le ministère de la Jeunesse et des Sports accorde des subventions aux fédérations pour leur fonctionnement et surtout pour pouvoir honorer les compétitions internationales.

Cette fin d'année est marquée par le renouvellement des comités exécutifs de nombreuses fédérations sportives. Initialement prévues en 2020, mais avec la pandémie de Covid-19 et surtout les différentes restrictions, le ministère de la Jeunesse et des Sports a accordé un report des élections au sein du mouvement sportif pour cette année. L'athlétisme et le handball ont tenu leur assemblée générale élective, dimanche dernier, où deux nouvelles têtes ont été propulsées à la présidence.

Le basket organisera l'AG élective ce vendredi au CEMES Soanierana suivi des autres fédérations comme le judo, l'haltérophilie, le tennis de table, le lawn-tennis, le muay-thai et le rugby. " Les élections doivent être organisées le plus vite possible car on ne sait pas encore de l'évolution de la situation pandémique au pays. Le ministère de s'immisce pas dans les affaires internes et du processus d'élection des fédérations, mais, est là en tant que garant de la légalité ", a fait savoir Rosa Rakotozafy, directeur général des Sports au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports. Certaines fédérations se plaignent de ne pas bénéficier des subventions du ministère.

" Ces subventions sont de l'argent des contribuables et c'est logique que le ministère pose des conditions pour son octroi aux fédérations sportives. Il est impératif que les fédérations organisent des assemblées générales, nous envoient leur rapport d'activité pour vérifier qu'elles ne sont pas défaillantes. En fonction de ça, le ministère décide des questions subventions. Le ministère ne fait pas de distinction entre les fédérations, mais, si elles sont en règle, le MJS est là pour les soutenir ", a continué Rosa Rakotozafy.