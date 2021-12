Madagascar: Miss île de Madagascar - Dimanche, la grande finale

Qui succèdera à Ando Randrianasolo ? Elles sont 23 à concourir pour le titre de Miss île de Madagascar et l'une d'entre elles portera la couronne

Dimanche, le concours de beauté Miss île de Madagascar sacrera celle qui portera l'écharpe pour 2022. Issues des 23 régions de la Grande île, elles se sont préparées depuis plusieurs semaines. Rendez-vous au Gymnase couvert de Mahamasina à 14h.

Parmi les favorites, Elodie, Eugénia et Princia. Respectivement, miss Sofia, Diana et Analamanga, elles forment les " top one " du dernier classement hebdomadaire. Des candidates bien entourées si l'on se fie aux stylistes qui orbitent autour d'elles. Pour Princia Rakotoarijaona, ses tenues portent les griffes de Laure Jaomatana et Catalaya Brown. Selon la candidate, grâce à ce concours, elle embrasse un autre monde qui apporte beaucoup d'expérience et de découverte. " Quand l'occasion s'est présentée, j'ai saisi ma chance. Je me suis inscrite pour le plaisir de participer, mais surtout pour apporter du changement autant que faire se peut ". Ayant toujours aimé défiler, celle qui jongle entre ses études en droit et le cinéma ajoute des cordes à son arc. Sûre d'elle, Princia n'est pas seulement une jolie plastique avec un sourire ravageur. C'est aussi une jeune fille qui sait ce qu'elle veut, et qui a du charisme. Habituée à être sur tous les fronts, la jeune femme de 17 ans prépare en parallèle sa soutenance de licence en droit sans laisser de côté sa participation aux " novegasy ".

À savoir que la demi-finale a eu lieu le week-end dernier. Tout au long du concours, les candidats sont entourés de professionnels et de coaches soumis à des challenges avant la grande finale de dimanche. Celle qui portera la couronne défendra ainsi les couleurs de Madagascar au niveau mondial, aux Philippines et en France l'année prochaine. La reine de beauté sera le porte étendard de la culture et des richesses malgaches. Dans la même foulée, le concours Mister île de Madagascar élira celui qui portera l'étendard pour 2022.