Maroc: Taounate - Nouvelle impulsion à la protection des enfants en situation de handicap mental

Taounate — L'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) a donné, au niveau de Taounate, une nouvelle impulsion à la protection des personnes à besoins spécifiques, particulièrement celles en situation de handicap mental.

Une attention particulière est portée à cette catégorie par le comité provincial de l'INDH, qui a érigé depuis son lancement, l'élément humain au cœur de ses priorités.

C'est dans ce cadre que sont intervenus la construction et l'équipement du Centre "Basmat Al Amal" pour les enfants en situation de handicap mental à Taounate, l'un des projets modèles portés par l'INDH au niveau de la province.

Cette structure à caractère social et éducatif a pour mission de prendre en charge les personnes en situation difficile, lutter contre la précarité en général et protéger les personnes handicapées en favorisant leur intégration sociale.

Ce centre, qui a nécessité un investissement global de près de 4 millions de DH, s'inscrit dans le cadre du programme d'accompagnement des personnes en situation précaire de l'INDH.

Abderrahim El Ouali, de la Division de l'action sociale (DAS) de Taounate a souligné dans une déclaration à la MAP, l'importance des actions et des efforts consentis par l'INDH au profit des personnes en situation de handicap à travers le Royaume, ajoutant que l'ensemble de ces projets tendent à renforcer l'intégration socio-économique de cette catégorie vulnérable.

Le Centre "Basmat Al Amal" de Taounate a redonné espoir en une vie meilleure aux enfants issus de Taounate et sa région, soufrant d'autisme, de trisomie, de déficience intellectuelle et d'infirmité motrice cérébrale (IMC), a-t-il fait observer, estimant que le centre constitue un espace approprié d'échange, de santé, d'éducation culturelle et artistique et de qualification professionnelle.

La présidente de l'Association "Joussour Al Amal pour la Solidarité et le Développement Humain", Amal Bouzidi El Idrissi s'est attardée, elle, sur les services rendus par le Centre au profit des enfants pour renforcer leur épanouissement et leurs capacités, ajoutant que le centre a permis à plusieurs bénéficiaires d'intégrer des établissements scolaires publics et des instituts de formation professionnelle.

Le Centre Basmat Al Amal a été réalisé dans le cadre d'un partenariat entre le Comité provincial du Développement Humain, le Conseil provincial de Taounate, la Délégation provinciale de l'Entraide Nationale, la Direction provinciale du Ministère de la Jeunesse et des Sports, la Délégation du Ministère de la Santé, la Commune de Taounate et l'Association Joussour Al Amal pour la Solidarité et le Développement Humain, chargée de la gestion du Centre.