Madagascar: Anôsy - La gestion intégrée des ressources en eau renforcée

Respecter les engagements. C'est dans cette optique que Rio Tinto QMM et l'Autorité Nationale De l'Eau et de l'Assainissement (ANDEA) ont officialisé, vendredi dernier, un protocole d'entente signé en octobre. Ceci pour combiner leurs efforts dans la mise en œuvre de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau. Pour rappel, c'est l'ANDEA, une entité publique, qui joue un rôle de régulateur sur les enjeux liés à l'eau tout en prodiguant les conseils et recommandations aux promoteurs comme Rio Tinto QMM.

" La signature de ce protocole avec QMM est importante puisque celui-ci permettra aux deux entités de cadrer et gérer ensemble les enjeux en cours dont la préservation et les protections des ressources en eau dans sa zone d'implantation qu'est la région Anosy. Nos attentes sont claires, c'est d'assurer le respect des réglementations en vigueur. ", souligne Ravaloera Antsatiana, Directeur Générale de l'ANDEA.

Dans sa concrétisation, le protocole d'entente comprend un certain nombre d'actions spécifiques visant à renforcer le système de suivi des ressources en eau à l'échelle du Bassin Versant concerné par les activités de l'industrie minière. De même, il y est prévu l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'action de protection des ressources en eau qui fera l'objet d'un suivi spécifique par l'ANDEA. D'ailleurs, les deux entités se sont accordées sur une collaboration basée sur le partage d'informations, la transparence et le respect du cadre légal en vigueur.