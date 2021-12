Togo: Awaga saisit ... , innocente Dimas Dzikodo et s'engage pour un retour au pays

En voilà des éléments qui doivent faire avancer un peu plus le dossier de Trading qui a privé de liberté certains responsables de sociétés de Trading et aussi le confrère et Directeur de Publication du quotidien privé togolais, Forum de la Semaine, Dimas Dzikodo.

Si de tout temps, nous avions cherché à éclairer la lanterne de plus d'un sur ce qui se trame dans ce dossier où le confrère est interpellé sans vraiment de preuve sur le chapeau que l'on tente de lui faire porter, ces éléments dont le pourvoyeur n'est autre que le premier responsable de GTC SA, Ghislain Awaga, viennent nous confirmer et faire voir la nécessité et la raison pour laquelle Dimas Dzikodo doit être purement et simplement élargi (relaxé) qu'ils atteste de son innocence.

En effet, par une saisine faite au Président de la République mais également au juge d'instruction, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Lomé, et l'avocat Me Toussaint Adigbo, dans la matinée d'hier Lundi 06 décembre 2021, Ghislain Koffi Awaga écrit, " Je ne peux pas rester sans réagir face aux tourments que subit un innocent... ".

Et dans la suite de sa saisine, il tient à jouer à fond la carte de l'honnêteté que l'on a de tout temps réclamée aux décideurs du Togo. " J'ai pris connaissance des faits qui sont constatés et reprochés à Global Trade Corporation SAS ou à ma personne et je tiens à marquer mon intention d'une collaboration franche pour un meilleur aboutissement pour nos clients. Nous avons également appris l'arrestation de Monsieur DZILAN Komlan Dodji encore appelé DIMAS DZIKODO, Chef d'entreprise et journaliste ", pouvait-on lire dans son courrier de saisine.

Et poursuit-il pour clarifier l'état de la relation avec Dimas Dzikodo qui finalement n'a été qu'un bouc-émissaire, mieux, un innocent que d'aucuns ont voulu simplement noyer... " M. DZILAN Komlan Dodji a été contacté par ma personne durant le processus de mutation de notre société en entreprise agro-industrielle et minière qui devait marquer la transformation en société anonyme et plus tard l'arrêt des activités de trading au profit des activités de l'économie primaire, malheureusement ce processus n'a pas pu connaître un aboutissement en raison de l'arrêt de nos activités. M. DZILAN Komlan Dodji n'a jamais été contacté dans l'exercice de nos activités de trading qui ont débuté dès que nous avions créé la société.

Il a été contacté récemment lors du changement de statut et n'a jamais reçu un compte rendu ni pris une décision quelconque en tant qu'administrateur pour la simple raison que nous n'avons encore tenu aucune réunion de conseil d'administration. Il fait partie des clients puisqu'il détient trois contrats. M. DZILAN Komlan Dodji n'est jamais intervenu sur un processus de levée de fonds ou de trading au sein de notre entreprise ni m'aidé ou aidé un employé de la boîte à lever les fonds.

M. DZILAN Komlan Dodji n'a jamais eu de contrat de travail à Global Trade Corporation SA et n'a jamais été rémunéré comme employé ou administrateur. M. DZILAN Komlan Dodji ne se trouve pas dans l'organigramme de notre société, n'occupe aucun poste de Direction au sein de notre entreprise et n'a jamais exercé en tant qu'administrateur vu que le processus de transformation n'a jamais aboutie et aucune réunion n'a été tenue ", apporte-t-il ensuite comme explication.

Des explications qui ne viennent que nous confirmer dans nos écrits antérieurs sur ce dossier.

Et comme pour justifier son acte et dénoncer à démis mot cette détention de Dimas Dzikodo non justifiée par quelque texte en République togolaise, Ghislain Awaga, dans sa correspondance transmise (il s'agit d'un document rédigé en langue portugaise, matériellement certifié par un notaire bissau guinéen et traduit en français, avec, en pièce jointe, la copie du passeport de Ghislain Koffi Awaga) aux différents destinataires précités, par DHL Express, dans la journée d'hier, n'a de cesse martelé, " Je ne peux pas rester sans réagir face aux tourments que subit un innocent ", avant de conclure, par un engagement à " rentrer au pays rapidement après avoir fini de réunir les moyens et peaufiner le plan de remboursement qui ne saura tarder ". Autre engagement que prend M. Awaga c'est celui de la disponibilité de son entreprise à apporter tous les éléments supplémentaires à toutes fins utiles.

On peut dès lors espérer une fin de détention pour Dimas Dzikodo (interpellé le 24 Septembre 2021), après deux mois de privation de liberté.

En tout cas, au vu des textes et vu qu'il n'y a pas de preuve de complicité d'escroquerie, comme prétendu, continuer par maintenir Dimas Dzikodo en détention ne serait qu'un choix de piétinement des textes comme ce fut déjà le cas dans les divers processus de demande de mise en liberté provisoire motivée par des raisons médicales diligentés par le Conseil du confrère, malgré les dispositions inscrites noir et blanc dans Code de procédure pénale.

Pour ce que l'on sait, sur l'état de santé de Dimas Dzikodo, qui a de tout temps dénoncé le dénonciable surtout dans la conduite des dossiers par l'appareil judiciaire togolais, n'est pas vraiment ce que ça doit être. Il souffrirait de douleurs pelviennes liées à une affection prostatique depuis quelques années, de douleurs acerbes avec émission plus ou moins abondante de sang par l'anus généralement après les selles. Et, un certificat médical établi le 03 décembre 2021 par le Dr Amadou Abdourachidi, indiquerait qu' " au vu des résultats de PSA libre, des explorations complémentaires (échographie prostatique, + ou - scanner pelvien, ECBU et biopsie prostatique) s'avèrent nécessaires ". Choix qui ne pourrait se faire alors qu'il est encore en détention.

Le juge d'instruction Koffi Atandji et les magistrats du parquet parviendront-il une fois pour de bon, et au vu des nouveaux éléments finalement à reconnaitre les droits de Dimas Dzikodo à se faire soigner ?

On attend de voir, mais faudrait-il le rappeler que des organisations de la société civile et la famille de Dimas Dzikodo, selon certaines informations sont à pied d'œuvre pour une saisine de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) et du Conseil des droits de l'homme des Nations unies. La question est de savoir si cette démarche fera une bonne publicité à cet appareil judiciaire togolais dont l'image est déjà écornée par divers scandales.