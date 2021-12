Togo: Le judiciaire togolais à la botte des treillis

Au Togo, la justice, dernier recours des citoyens, n'en est pas un. Plutôt que d'agir et donner force à la loi, la justice togolaise, par ses hommes indélicats, se saborde, au profit des plus offrants pécuniairement ou politiquement. Un phénomène à la peau dure qui, malgré les menaces de leurs supérieurs hiérarchiques, traverse toujours le temps et l'espace.

S'il y a un phénomène qui risque d'hypothéquer, voire embraser le vivre-ensemble, si rien n'est fait, c'est bien le foncier. Que de cris de détresses et parfois des pleurs, pour les plus chanceux. De l'Accident cardio-vasculaire et la mort, parfois, pour les moins chanceux.

À l'origine : des ordonnances de déguerpissement et ordres de démolition sans aucune concession dont sont auteurs, des juges et auxiliaires de justice. Une récurrence des faits qui a contraint, il n'y a pas longtemps, le ministre de la Justice et le Président de la Cour suprême du Togo à prendre, chacun, des notes portant interdiction dudit phénomène...