Afrique du Nord: Appel à une position arabe unifiée à l'égard de la cause palestinienne

ALGER -L'Algérie et la Palestine ont plaidé, lundi, en faveur d'une position arabe unifiée à l'égard de la cause palestinienne sur la base de l'Initiative arabe de paix de 2002, en vue d'assurer le succès du sommet arabe qu'arbtritera l'Algérie en mars prochain et de consolider l'action arabe commune.

Lors d'une conférence de presse conjointe du président de la République, Abdelmadjid Tebboune et son homologue palestinien, Mahmoud Abbas, à l'issue de leur rencontre à Alger, M. Tebboune a indiqué que "face à l'impasse sans précédent que connaît le processus de paix au Moyen-Orient et dans le contexte des politiques criminelles de l'occupant visant à changer le caractère géographique et démographique et perpétuer le fait accompli, nous estimons qu'il est impératif de renforcer l'action arabe commune concernant notre cause centrale et d'unifier les positions de soutien au peuple palestinien".

Les deux parties ont mis en avant la nécessité de placer la cause palestinienne au cœur des priorités du prochain Sommet arabe.

A ce propos, le président de la République a souligné " la fidélité de l'Algérie à ses principes appelant au triomphe de la cause des opprimés, quel que soit le temps que cela prendra et quel qu'en soit le prix".

Dans le cadre des efforts de l'Algérie visant le renforcement des rangs palestiniens à travers la consécration de l'unité palestinienne, le Président Tebboune a affirmé : "je me suis engagé après l'aval du Président Abou Mazen, à réunir tous les belligérants palestiniens dans les plus brefs délais à Alger".

"En application des résolutions pertinentes de la Ligue arabe, l'Etat algérien a décidé de remettre un chèque comportant une contribution financière de la part de l'Algérie de l'ordre de cent (100) millions de dollars à notre frère, son excellence Abou Mazen, président de l'Etat palestinien et de l'Organisation de libération de Palestine, en sus de l'attribution de 300 bourses au profit des étudiants palestiniens", a indiqué M.Tebboune.

Organisation d'une conférence inclusive en Algérie: l'initiative saluée par la partie palestinienne

L'annonce par le Président Tebboune de l'organisation d'une conférence inclusive regroupant toutes les parties palestiniennes en Algérie a été saluée par son homologue palestinien, qui a souligné l'importance de la conjugaison des efforts en vue de "la formation d'un Gouvernement d'union nationale".

Le Président Abbas a affirmé que "l'Algérie, pays d'un million et demi de martyrs, a toujours soutenu l'Etat et le peuple palestiniens", ajoutant que "l'Algérie a proposé un modèle de libération et un exemple humanitaire honorable et n'a eu de cesse de défendre sa nation, ses justes causes et les droits de ses peuples, en tête desquelles la cause palestinienne".

Le président palestinien a, par ailleurs, indiqué que la partie palestinienne était "optimiste" quant à l'organisation du Sommet arabe en Algérie, en mars prochain, pour resserrer les rangs de la Nation arabe, se disant également "confiant quant à la bonne organisation de ce rendez-vous arabe à la lumière de la bonne gouvernance du Président Tebboune et à l'accueil chaleureux des dirigeants, du Gouvernement et du vaillant peuple algérien attaché aux causes de sa nation arabe, en tête desquelles la cause palestinienne".

Le Président Abbas a en outre mis l'accent sur l'impératif d'organiser une conférence internationale sur la paix conformément aux décisions de la légalité internationale pour mettre un terme à l'occupation de la Palestine et de sa capitale Al-Qods.

"Si les autorités d'occupation poursuivent leurs tyrannie et hostilités contre notre peuple et notre terre, nous recourrons à nos propres options et mesures dans les plus brefs délais", a-t-il averti.

Saluant le rôle important du Président Tebboune et de la diplomatie algérienne en faveur de la cause palestinienne dans les fora internationaux, notamment au sein de l'Union africaine (UA), le Président Abbas a souligné l'importance de poursuivre la coordination entre les deux pays.