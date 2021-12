Cote d'Ivoire: Jeunesse et leadership - Abidjan dispose désormais d'un bureau du programme Yali

Le Young african leaders initiative (Yali), un programme d'excellence initié en 2010 par l'ancien Président américain, Barack Obama, a désormais une représentation à Abidjan.

Le bureau exécutif du Yali West Africa Alumni Chapter of Côte d'Ivoire, présidé par Innocent Assoman, a été officiellement installé, samedi, au Plateau, par Dr Shola Safo-Duodu, directrice du Centre régional de leadership d'Accra, siège régional de l'organisation. C'était en présence de Mark Zimmer, Public affairs officer, représentant de l'Ambassade des Etats-Unis en Côte d'Ivoire, et de Malika Kamara, présidente de l'Us Alumni exchange program - Côte d'Ivoire (Usaep-Ci).

L'objectif du programme Yali est, en effet, de soutenir les efforts de jeunes leaders africains visant à stimuler la croissance et la prospérité, renforcer la gouvernance démocratique, et améliorer la paix et la sécurité sur le continent. Il existe quatre Centres régionaux de leadership en Afrique (Ghana, Kenya, Sénégal et Afrique du Sud).

La représentation locale mise en place est dirigée par cinq boursiers ivoiriens issus du centre d'Accra. Ces derniers ont bénéficié de formations de cinq semaines en Entrepreneuriat et Business, Leadership de la société civile et Management des services publics. Ils ont également eu droit à un programme de mentorat et de stage ou service communautaire.

Innocent Assoman et son équipe ont désormais pour mission de relayer les valeurs et les acquis de Yali dans leurs communautés respectives. " Nous ouvrons des pages blanches sur lesquelles seront écrites des histoires exceptionnelles qui vont impacter la jeunesse ivoirienne (...). C'est maintenant que le travail commence ", a déclaré Innocent Assoman dans son discours d'orientation.

La cérémonie a donné lieu à une série de panels. Elle s'est achevée autour d'un dîner, qui a été meublé de prestations artistiques, de coupure d'un gâteau et d'une photo de famille.

Lors de leur séjour en Côte d'Ivoire, la délégation du Centre régional de leadership d'Accra a visité plusieurs associations et entreprises dirigées par les boursiers ivoiriens. Des organisations ivoiriennes ont également été visitées dans la perspective de partenariats avec le Centre régional et Yali Côte d'Ivoire.