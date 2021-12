Guinée Bissau: Dans une situation sociale difficile, les demandes de baptêmes sont en augmentation

Bissau — " Du point de vue social, la situation en Guinée Bissau est assez difficile. Les hôpitaux manquent de tout, il y a des grèves du personnel de santé qui n'a pas reçu de salaire depuis des mois, alors que les hôpitaux des missions sont surchargés. Des médecins volontaires viennent du monde entier pour soutenir une situation qui risque de s'effondrer. Sans parler de l'école. De même, des mois passent sans que les enseignants reçoivent leur salaire. Les infrastructures, les routes dans les villes et à l'intérieur des terres, sont mauvaises, surtout celle qui mène au Sénégal, et il n'y a aucun plan pour améliorer la situation. Le père Celso Corbioli, des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, directeur spirituel du grand séminaire de Bissau, dans le pays depuis 2003, explique le moment critique que traverse la Guinée Bissau à l'Agence Fides, également le résultat d'une période d'instabilité politique qui dure depuis les dernières élections de novembre 2019.

Le missionnaire poursuit : "Les élections présidentielles de 2019 ont créé plus d'un état d'esprit et beaucoup ont dénoncé des fraudes. La victoire a été attribuée à Umaro El Mokhtar Sissoco Embaló mais de nombreux observateurs affirment qu'il ne la méritait pas vraiment. Le candidat arrivé en deuxième position, Domingos Simões Pereira, a demandé un recomptage, mais la Commission électorale n'a jamais accepté. Dès lors, la situation politique est devenue de plus en plus tendue et les relations entre le président et le premier ministre Nuno Gomes Nabiam se sont dégradées. En février 2020, après des retards et des tensions, Embaló a prêté serment et la cérémonie d'investiture, dans un hôtel, a été organisée par le Premier ministre lui-même. À l'époque, il y avait une unité entre les deux plus hautes fonctions, mais ces derniers mois, les relations se sont détériorées et la situation reste très tendue. Quoi qu'il en soit, le mécontentement existe au sein de la population, et l'intention du président de modifier la Constitution ne contribue pas à la rassurer. Pourtant, la Guinée pourrait être bien plus avancée en matière de développement, avec une bonne administration. Nous avons de nombreuses ressources et le tourisme pourrait être une source inépuisable de richesse pour la population, comme le sous-sol. Nous ne sommes pas pauvres, il y a de nombreuses possibilités d'échanges.

Guina Bissau est un pays à majorité islamique. Avec 20% de la population chrétienne (dont 75% de catholiques professants), la coexistence est pacifique. La présence et la participation des catholiques sont en nette augmentation depuis un certain temps. "Dans notre paroisse de Saint-François d'Assise à Antula, à Bissau, il y a beaucoup de catéchumènes, plus de 3 000 ont demandé le baptême, mais ici à Bissau, la préparation prend jusqu'à sept ou huit ans. Le fait intéressant est que, ces derniers temps, ce ne sont pas seulement les enfants chrétiens qui s'approchent du baptême. De plus, depuis que les églises ont été rouvertes, les gens participent en grand nombre. Dans l'ensemble, l'Église traverse une saison intéressante, nous ne sommes pas touchés par ce vent occidental d'éloignement".

La situation, selon le père Celso Corbioli, est donc dans l'ensemble encourageante.

Le missionnaire note : "Nous attendons depuis un an, depuis que l'Évêque José Câmnate na Bissign a démissionné pour des raisons de santé, la nomination du nouvel évêque de Bissau. Actuellement, son auxiliaire, José Lampra Cà, a été nommé Administrateur Apostolique. En plus de ce moment d'attente, il y a aussi la vacance dans l'autre diocèse de Guinée Bissau, celui de Bafatà, suite au décès par Covid de Mgr Pedro Zilli, un prêtre brésilien de PIME, très aimé et toujours proche des gens. Lucio Brentegani, nommé administrateur diocésain, s'y trouve actuellement.

Dieu merci, nous n'avons pas de problèmes avec la religion et les relations avec les autres confessions. Nous espérons que cela continuera et que nous ne connaîtrons pas les problèmes et les conflits que nous connaissons dans d'autres régions d'Afrique, dont certaines sont proches de nous.