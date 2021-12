Afrique de l'Ouest: BRVM - Baisse hebdomadaire de 1,38% de la capitalisation boursière globale

La capitalisation boursière globale de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une baisse de 1,38% au terme de la semaine du 26 novembre au 3 décembre 2021, selon la Revue Hebdomadaire publiée par la Société de Gestion et d'Intermédiation (SGI) CGF Bourse.

Selon cette publication, cette capitalisation s'est établie à 13 019 milliards de FCFA au terme de la semaine du 3 décembre contre 13 201 milliards de FCFA à la fin de la semaine du 26 novembre. En revanche, CGF Bourse note que la capitalisation boursière globale a progressé de 26,38% depuis le 4 janvier 2021.

Durant la semaine sous revue, Alios Finance Cote d'Ivoire, spécialisée dans le crédit-bail, a enregistré la plus forte hausse avec 24,00%. <<Après avoir enregistré une moins-value la dernière semaine du mois de novembre 2021 (-3,85%), le cours du titre est sur une pente ascendante depuis le 29 novembre>>, analyse CGF Bourse qui ajoute que l'action est sur un trend haussier et a enregistré une hausse de 121,43% entre les séances du 04 janvier 2021 (280 FCFA) et du 03 décembre (620 FCFA).

Alios Finance Cote d'Ivoire occupe la tête du Top 3, suivie par les titres BOA Benin (+26,8% à 5 900 FCFA) et Sicable Cote d'Ivoire (+7,14% à 1 200 FCFA).

La Plus forte baisse de la semaine est enregistrée par NESTLE Côte d'Ivoire. L'action est sur une tendance baissière depuis une semaine, enregistrant un recul de 7,62% entre le 26 novembre (5 050 FCFA) et le 03 décembre (4 665 FCFA). << Cette contreperformance est due à des prises de profits de la part des investisseurs>>, signale CGF Bourse.

En dehors de NESTLE Côte d'Ivoire qui occupe la tête du Flop 3, ce classement est dévolu respectivement à Société Générale Cote d'Ivoire (-7,33% à 10 750 FCFA) et Sucrivoire Cote d'Ivoire (-6,67% à 1 050 FCFA).

Le marché obligataire a clôturé la semaine avec une capitalisation boursière à 7 094 milliards de FCFA contre 7 310 milliards de FCFA la semaine précédente, soit un retrait de 2,95%. <>, souligne CGF Bourse.

La publication de cette SGI note par ailleurs que la valeur hebdomadaire transigée s'est établie à 7,82 milliards de FCFA contre 12,95 milliards de FCFA, soit un repli de 39,61% par rapport à la semaine précédente, essentiellement portée par l'emprunt obligataire TPCI.O62 - TPCI 5,80% 2021-2028 pour un montant de 4,66 milliards FCFA lors de la séance du 30 novembre 2021.

Sur le marché des titres publics, les Etats membres de l'UEMOA sont intervenus sur le marché monétaire pour une levée de dette d'un montant de 65 milliards de FCFA et les investisseurs ont proposé un montant de 132,40 milliards de FCFA, soit un taux de couverture de 203,7%. Les émetteurs ont retenu un montant de 71,50 milliards de FCFA soit un taux d'absorption de 54%. L'émission la plus prisée sur la semaine a été celle des Bons de Soutien et de Résilience du Trésor du Cote d'Ivoire avec un taux de couverture de 169,7% pour un montant global proposé de 59,39 milliards de FCFA.