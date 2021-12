Afrique du Nord: Le Hamas salue l'invitation du Président Tebboune à tenir une réunion des factions palestiniennes en Algérie

Ghaza — Le Mouvement de résistance palestinien Hamas a accueilli mardi favorablement l'invitation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à tenir une réunion des factions palestiniennes en Algérie.

"Au Hamas, nous apprécions grandement la position historique de l'Algérie, gouvernement et peuple, en faveur de notre peuple palestinien et de sa juste cause ainsi que de son droit à la résistance et à la libération. A cette occasion, nous saluons l'invitation du président algérien Abdelmadjid Tebboune à tenir une réunion des factions palestiniennes en Algérie", indique le mouvement palestinien dans un communiqué.

Le mouvement a, en outre, réaffirmé son "engagement envers sa position et sa politique constantes de saluer tous les efforts arabes, musulmans et nationaux pour unir les rangs palestiniens et mettre fin à la division".

Lundi, M. Tebboune a annoncé lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue palestinien Mahmoud Abbas, en visite en Algérie, l'organisation prochaine à Alger d'une Conférence unificatrice des factions palestiniennes.

Le chef de l'Etat a émis le voeu de voir cette réunion "constituer un prélude à l'unité arabe à laquelle nous aspirons à travers le Sommet arabe qu'abritera l'Algérie en mars prochain".